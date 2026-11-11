കോർപറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഫാഷൻ ബിസിനസിൽ; 122 കോടി വരുമാനമുണ്ടാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾ

കോർപറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഫാഷൻ ബിസിനസിൽ; 122 കോടി വരുമാനമുണ്ടാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾtext_fields
വലിയ ശമ്പളമുള്ള കോർപറേറ്റ് ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിലെത്തി വിജയം കൊയ്ത നിരവധി പേർ നമ്മുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു കഥയാണ് ഡൽഹിയിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുകൾക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. തങ്ങളുടെ കോർപറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഫാഷൻ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച തൻവി മാലിക്കിന്റെയും ശിവാനി പൊദ്ദാറിന്റെയും വിജയം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണിപ്പോൾ.
തൻവി ടൈറ്റനിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവെൻഡസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ്ങിലെ ജോലിയോട് വിട പറഞ്ഞാണ് ശിവാനി ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന അസംതൃപ്തിയാണ് ഈ സ്കൂൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സംരംഭകരാക്കിയത്. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലവും ഫാഷൻ വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ അഭിരുചിക്കും ശരീരഘടനയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ഫാഷനബിൾ വെസ്റ്റേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. 2012ലാണ് തൻവിയും ശിവാനിയും കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഇവർ ഫാബ് അല്ലേയിലൂടെയാണ് (FabAlley) തങ്ങളുടെ സംരംഭക യാത്രക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആഭരണങ്ങൾ, ഹാൻഡ്ബാഗുകൾ, പാദരക്ഷകൾ എന്നിവയാണ് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചതോടെ പിന്നീട് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. അതോടെ ഫാബ് അല്ലേയെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡാക്കി മാറി.
ഫാബ് അല്ലേ വിജയിച്ചതോടെ ഇരുവരും ഇൻഡ്യ (Indya) എന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡും ആരംഭിച്ചു. പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സമകാലിക എത്നിക് വസ്ത്രങ്ങൾ ദൈനംദിന വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത് തുടങ്ങിയത്. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങളെ വിവാഹങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും മാത്രമുള്ളതായി കാണാതെ, ഓഫീസ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും കാഷ്വൽ ഔട്ടിങ്ങിനും അനുയോജ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ഇൻഡ്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
അതോടെ കമ്പനി ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓഫ്ലൈനിക്കും വളർന്നു. ബ്രാൻഡും ആരംഭിച്ചു. നോയിഡയിൽ സ്വന്തമായി ഡിസൈൻ ടീമും നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സുഹൃത്തുകൾക്ക് സാധിച്ചു. നിലവിൽ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എസൻഷ്യൽസ് 122 കോടി രൂപ വരുമാനമാണ് നേടുന്നത്.
സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് ഫാഷൻ ബിസിനസിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചതോടെ ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഫാഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഇരു ബ്രാൻഡുകളും ഏറെ പരിചിതമാണ്.