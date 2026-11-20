വിദേശത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ സ്വത്തോ ഉണ്ടോ? വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ അവസരംtext_fields
വിദേശത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ വീടോ ഓഹരികളോ ഉള്ളവർ അവ ഇന്ത്യയിലെ ആദായനികുതി റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകാം. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷവും തുടരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. ഇവ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകുന്ന FAST-DS 2026 പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ്.വിദേശത്ത് സമ്പാദിച്ച വരുമാനത്തിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ ആസ്തികൾ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ താമസക്കാരനായിട്ടും റിട്ടേണിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാം. നികുതി അടച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിലും വിദേശ ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയവർക്കും അവസരമുണ്ട്.ആസ്തി വാങ്ങിയ സമയത്തോ വരുമാനം ലഭിച്ച വർഷത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാരനായിരുന്നോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായി പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ താമസസ്ഥിതി മാത്രം നോക്കിയല്ല അർഹത തീരുമാനിക്കുന്നത്.
അടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്ര?
പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്.
- നികുതി അടയ്ക്കാത്ത വിദേശ വരുമാനമോ ആസ്തിയോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തുകയുടെ 60 ശതമാനമാണ് ആകെ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ പരിധിയുണ്ട്.
- നേരത്തേ നികുതി അടച്ച വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയതോ പ്രവാസകാലത്ത് സമ്പാദിച്ചതോ ആയ ആസ്തികൾ റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയ കേസുകളിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയുള്ള ആസ്തികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നിശ്ചിത ഫീസ്.ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫീസ് ഓരോ ആസ്തിക്കും ഓരോ വർഷത്തിനും പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടതില്ല. അർഹമായ ഒന്നിലധികം ആസ്തികൾ ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
ഒരു ആസ്തി മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയോ?
പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന ആസ്തികളിൽ ചിലത് മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആസ്തികൾക്കു മാത്രമാണ് പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക. വെളിപ്പെടുത്താതെ മാറ്റിവെച്ച മറ്റ് ആസ്തികൾക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭാഗികമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ എല്ലാത്തിനും നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം 1 വഴി 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകിയ ശേഷം ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഫോം 2 വഴി അടയ്ക്കേണ്ട തുക അറിയിക്കും. ഫോം 2 ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ പുതിയ ഫോം 1 സമർപ്പിച്ച് തിരുത്താം. എന്നാൽ ഫോം 2 പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ രീതിയിൽ അപേക്ഷ പുതുക്കാനാകില്ല.
ഡിസ്ക്ലെയിമർ: FAST-DS 2026 പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അർഹത, നികുതി ബാധ്യത, പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആസ്തികൾ, അപേക്ഷാ നടപടികൾ എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ നികുതി വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്യുക.