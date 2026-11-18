നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം സമ്പാദ്യം ആർക്ക് ലഭിക്കും? ഓഹരികൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയാംtext_fields
ഓഹരികൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വർഷങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഒരു വിൽപത്രം എഴുതിവെക്കാതെയോ നോമിനിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയോ ഒരു നിക്ഷേപകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ, കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച ആ പണം തിരികെ ലഭിക്കുക എന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ സങ്കീർണമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് നയിക്കും. കൃത്യമായ നോമിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിയമപരമായ അവകാശികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശം ഔദ്യോഗികമായി തെളിയിക്കണമെന്ന് ബാങ്കുകളും, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികളും, ഡിപ്പോസിറ്ററികളും നിർബന്ധം പിടിക്കും. ആസ്തിയുടെ മൂല്യവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പും അനുസരിച്ച്, ഈ പണം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ചിലപ്പോൾ കോടതി ഇടപെടലുകളോ വരെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
വിൽപത്രമോ നോമിനിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു നിക്ഷേപകൻ മരിക്കുമ്പോൾ, പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ആസ്തികൾ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് ലഭിക്കും. ഓഹരികൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് അവകാശികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക്, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി, രജിസ്ട്രാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്നിവരെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരിച്ച നിക്ഷേപകന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കെ.വൈ.സി തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, മേൽവിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, ഔദ്യോഗിക ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫോമുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കണം. അർഹരായ അവകാശികൾക്ക് ഓഹരികൾ കൈമാറുന്നതിനോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ തുക വിട്ടുനൽകുന്നതിനോ മുമ്പായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. ഒന്നിലധികം നിയമപരമായ അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആസ്തികൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. പണം വിട്ടുനൽകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും സംയുക്തമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്നോ, ഔദ്യോഗിക ഇൻഡെംനിറ്റി ബോണ്ടുകളോ, മറ്റ് അവകാശികളുടെ സമ്മതപത്രമോ ഹാജരാക്കണമെന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് നിയമവിദഗ്ധൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ സാധാരണ കെവൈസി രേഖകൾ മാത്രം മതിയാകില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആസ്തി കൈമാറ്റത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി ബാങ്കുകളും ഡിപ്പോസിറ്ററികളും സാധാരണയായി ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലെറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നൽകുന്ന സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അനന്തരാവകാശത്തെച്ചൊല്ലി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. നിയമപരമായ അവകാശികൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉടലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവോ വിധിയോ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം തടഞ്ഞുവെക്കും.
എല്ലാ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എന്നിവയിൽ നോമിനികളെ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മടുപ്പിക്കുന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകും. വിവാഹത്തിന് ശേഷമോ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമോ നോമിനേഷനുകൾ പുതുക്കുന്നതും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതും ആസ്തികൾ വേഗത്തിലും തടസങ്ങളില്ലാതെയും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. "എയ്തർ ഓർ സർവൈവർ" (Either or Survivor) വ്യവസ്ഥയോടെ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നത്, ഒരാളുടെ മരണശേഷം പങ്കാളിക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ പണം പിൻവലിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധൻ പറയുന്നു. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക സൂക്ഷിക്കുന്നതും, രേഖകൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസ്തരായ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.