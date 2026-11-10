എ.ടി.എം കാർഡ് വേണ്ട, ഫോൺ മതി! യു.പി.ഐ വഴി പണം പിൻവലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?text_fields
ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ പോലുള്ള യു.പി.ഐ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കാമെന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഈ സൗകര്യം നിലവിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകാലമായെങ്കിലും ഇന്നും പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. കാർഡ് കൈവശമില്ലാത്തപ്പോൾ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എല്ലാ എ.ടി.എമ്മുകളിലും ഇത് ലഭിക്കുമോ? ഒരു ഇടപാടിൽ എത്ര രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം? അറിയാം, യു.പി.ഐ വഴിയുള്ള പണം പിൻവലിക്കലിനെക്കുറിച്ച്.
എങ്ങനെയാണ് യു.പി.ഐ ഉപയോഗിച്ച് എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നത്?
ഇതിനായി ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ പോലുള്ള യു.പി.ഐ ആപ്പുകൾ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായ എ.ടി.എം ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
- എ.ടി.എം സ്ക്രീനിൽ യു.പി.ഐ ക്യാഷ് വിത്ഡ്രോവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- പിൻവലിക്കേണ്ട തുക നൽകുക.
- സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ക്യു.ആർ കോഡ് ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺപേ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുക.
- പണം ലഭിക്കേണ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് യു.പി.ഐ പിൻ നൽകുക.
- ഇടപാട് വിജയിച്ചാൽ എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കും.
അതായത്, കാർഡ് മെഷീനിൽ ഇടുന്നതിന് പകരം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താണ് ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം?
ഇവിടെയാണ് പലർക്കും സംശയം. യു.പി.ഐ ഉപയോഗിച്ച് എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടപാടിൽ പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ പ്രതിദിനം എത്ര തവണ പണം എടുക്കാം, ആകെ എത്ര രൂപ പിൻവലിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.ഉദാഹരണത്തിന്, 20,000 രൂപ ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഒറ്റ ഇടപാടിൽ ആ തുക ലഭിക്കില്ല. ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ഇടപാടുകളായി പിൻവലിക്കേണ്ടിവരും. കാർഡാണെങ്കിൽ 20,000 പിൻവലിക്കാനാകും.
എല്ലാ എ.ടി.എമ്മുകളിലും ഈ സൗകര്യമുണ്ടോ?
ഇല്ല. യു.പി.ഐ ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള എ.ടി.എമ്മുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ. അതിനാൽ പണം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എ.ടി.എം സ്ക്രീനിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം.അതുപോലെ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ യു.പി.ഐ ആപ്പും ആവശ്യമാണ്.
പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എ.ടി.എം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന തുകയും ആപ്പിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങളും ഒത്തുനോക്കണം. അപരിചിതമായ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യരുത്. യു.പി.ഐ പിൻ മറ്റാരുമായും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യരുത്.ഇടപാട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം കുറഞ്ഞാൽ ഉടൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
ഡെബിറ്റ് കാർഡിനേക്കാൾ സൗകര്യമാണോ?
കാർഡ് കൈവശമില്ലാത്തപ്പോൾ യു.പി.ഐ വഴി പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ എ.ടി.എമ്മുകളിലും ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമല്ല. ഒരു ഇടപാടിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയ്ക്കും പരിധിയുണ്ട്.എങ്കിലും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മറന്നുപോയാലോ കൈവശമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഈ സംവിധാനം നല്ലൊരു ബദലാണ്. എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കാൻ ഇനി കാർഡ് നിർബന്ധമല്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.