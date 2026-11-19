ഭവന വായ്പയോ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയോ നിരസിക്കപ്പെട്ടോ? വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട 7 കാര്യങ്ങൾtext_fields
ഒരു വായ്പാ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയെടുക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി യോഗ്യതയില്ലെന്ന് അർഥമില്ല. ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു പോരായ്മയോ, ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പിഴവോ ആവാം അപേക്ഷ തള്ളപ്പെടാൻ കാരണം.
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തെ വേഗത്തിൽ സമീപിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ സാധാരണയായി 300 മുതൽ 900 വരെയാണ്. 750നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള സ്കോർ മികച്ചതായി പലരും കണക്കാക്കുന്നു. എങ്കിലും നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കൊണ്ട് മാത്രം വായ്പ ഉറപ്പാകില്ല.
വരുമാന സ്ഥിരത, നിലവിലുള്ള കടങ്ങൾ, തിരിച്ചടവ് ശേഷി, വായ്പ എടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിവയും വായ്പാദാതാക്കൾ പരിശോധിക്കും. വായ്പയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നിരസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും മാറാം. ഈടില്ലാത്ത വായ്പകളായതിനാൽ വ്യക്തിഗത വായ്പകളിൽ വരുമാന സ്ഥിരതയും അടുത്തിടെ നടത്തിയ ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളും അവർ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിലും വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായതോ മൂല്യനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഭവന വായ്പകൾ തടസപ്പെടാം. അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ സഹ-അപേക്ഷകന്റെ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയെയും പഠന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
1. വായ്പ നിരസിക്കപ്പെട്ട കാരണം കണ്ടെത്തുക
നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം മനസിലാക്കുക. കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം, വരുമാനം, നിലവിലുള്ള ഇ.എം.ഐകൾ, ജോലിയിലെ സ്ഥിരത, രേഖകൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
ഭവന വായ്പയാണെങ്കിൽ വസ്തുവിന് നിയമപരമായതോ, ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചതോ, മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയാണെങ്കിൽ സഹ-അപേക്ഷകന്റെ വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും വിലയിരുത്തുക. അപേക്ഷ നിരസിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം. അടുത്ത ശ്രമത്തിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
2. ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കുക
ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു പിഴവ് വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ആർ.ബി.ഐ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളിൽ നിന്നും സിബിൽ, എക്സ്പീരിയൻ, ഇക്വിഫാക്സ്, സിരിഫ് ഹൈ മാർക്ക് വർഷത്തിൽ ഓരോ പൂർണ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അർഹതയുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക. തിരിച്ചടച്ചുകഴിഞ്ഞ വായ്പകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, കുടിശ്ശിക തുകയിൽ തെറ്റുണ്ടോ, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകളോ തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിഴവ് കണ്ടെത്തിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പാദാതാവിലും പരാതി നൽകുക. വിവരങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. പിഴവ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമേ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാവൂ.
3. കുടിശ്ശികകൾ തീർക്കുകയും ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ചെറിയ തുകയുടെ കുടിശ്ശിക പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം. മുടങ്ങിയ ഇ.എം.ഐകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികകൾ, ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ ബാധ്യതകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് 'സെറ്റിൽഡ്' എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് 'ക്ലോസ്ഡ്' എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കുടിശ്ശിക തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക സ്വീകരിച്ച് അക്കൗണ്ട് തീർപ്പാക്കിയെന്നാണ് സാധാരണയായി സെറ്റിൽഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ബാക്കി കുടിശ്ശിക അടച്ചുതീർക്കുകയും അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വായ്പാദാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. വായ്പ തിരിച്ചടച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അപ്ഡേറ്റായ സ്റ്റാറ്റസ് കാണണമെന്നില്ല. വായ്പാദാതാവ് അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.
4. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗവും നിലവിലുള്ള ഇ.എം.ഐകളും കുറയ്ക്കുക
നിങ്ങൾ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല വായ്പാദാതാക്കൾ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം നിലവിൽ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കണക്കാക്കും. ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇൻകം റേഷ്യോ എന്നിവയാണ് രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
ലഭ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധിയുടെ എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഇത് 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ കുടിശ്ശിക 30,000 രൂപയിൽ താഴെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്കായി പോകുന്നു എന്നതാണ് FOIR അളക്കുന്നത്. പുതിയ വായ്പയുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ പ്രതിമാസ ഇഎംഐ പ്രതിബദ്ധതകൾ അറ്റ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാനാണ് പല വായ്പാദാതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്; എങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വായ്പകൾക്കും അനുസരിച്ച് ഈ പരിധിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
നിലവിലുള്ള ഇ.എം.ഐകൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ചെറിയ വായ്പകൾ അടച്ചുതീർക്കുകയോ, BNPL കുടിശ്ശികകൾ തീർക്കുകയോ, എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വായ്പാ തുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുക. അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ വരുമാനമുള്ള സഹ-അപേക്ഷകനെ ചേർക്കുന്നതും തിരിച്ചടവ് യോഗ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
5. ഉടൻ തന്നെ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
വായ്പ നിരസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പല ബാങ്കുകളെയും എൻ.ബി.എഫ്.സികളെയും വേഗത്തിൽ സമീപിക്കാൻ തോന്നാം. ഇത് എപ്പോഴും നല്ല ആശയമല്ല. ഔദ്യോഗികമായ ഓരോ വായ്പാ അപേക്ഷയും ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ 'ഹാർഡ് എൻക്വയറി'ക്ക് കാരണമാകും. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ കടം തേടുന്ന പ്രവണതയായി കാണുകയും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. പകരം, സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകാലം വിട്ടുനിൽക്കുക.
നിരസിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണവും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട സമയവും അനുസരിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള ഇടവേള (cooling-off period) പ്രയോജനകരമാകാം. എന്നാൽ വെറുതെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വീഴ്ചകളോ ഉയർന്ന കടഭാരമോ രേഖകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ മാറ്റില്ല. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുക.
6. ആദ്യമായി വായ്പയെടുക്കുന്നവർ ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക
സ്ഥിര വരുമാനവും തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങാത്ത ചരിത്രവും ഉണ്ടായിട്ടും വായ്പ നിരസിക്കപ്പെട്ടാലോ?
നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തതാകാം കാരണം. ആദ്യമായി വായ്പയെടുക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചടവ് രീതി വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ വായ്പാദാതാക്കളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇല്ലാത്തതും മോശം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉള്ളതും ഒന്നല്ലെങ്കിലും, ഇത് വായ്പാ പരിശോധന കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാം. ചെറിയൊരു വായ്പയോ ക്രെഡിറ്റ് ഉൽപ്പന്നമോ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഒരു തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അനാവശ്യമായി കടമെടുക്കരുത്.
7. വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രേഖകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക
ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് അപൂർണ്ണമോ പൊരുത്തക്കേടുള്ളതോ ആയ രേഖകളായിരിക്കാം. ഭവന വായ്പക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.
ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ, മറ്റ് വരുമാന രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ വരുമാനം സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരും പ്രവേശന രേഖകൾ, ഫീസ് വിവരങ്ങൾ, സഹ-അപേക്ഷകന്റെ വരുമാന രേഖകൾ എന്നിവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.