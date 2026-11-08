8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട 3 പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട 3 പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾtext_fields
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കും? 'ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ' എത്രയായിരിക്കും? പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന എന്നുമുതലാണ് നിലവിൽ വരിക? എന്നിങ്ങനെ.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ എന്നിവ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായി 2025 നവംബർ 3നാണ് 8ാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ചത്. കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 50 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്കും 69 ലക്ഷത്തോളം പെൻഷൻകാർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കമ്മീഷൻ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ തോത്, നടപ്പാക്കുന്ന തീയതി തുടങ്ങിയ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരാനുണ്ട്. ജീവനക്കാർ ഉത്തരം കാത്തിരിക്കുന്ന 3 പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിൽ ശമ്പളം എത്രത്തോളം വർധിക്കും?
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലെ വർദ്ധനവാണ്. അടുത്ത പരിഷ്കരണം എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ, വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ ശമ്പളം എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലെ 55രൂപയിൽ നിന്ന് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയായി ഉയർന്നു. ശമ്പള ഘടനയും കാലക്രമേണ വികസിച്ചു.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിൽ, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 'പേ ബാന്റ് ആന്റ് ഗ്രേഡ് പേ' സംവിധാനത്തിന് പകരം 'പേ മാട്രിക്സ്' നിലവിൽ വന്നു, ഇത് ശമ്പള സ്കെയിലുകൾക്കും ഇൻക്രിമെന്റുകൾക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഘടന നൽകി.
'ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ' എത്രയായിരിക്കും?
ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും വിരമിച്ചവരുടെ പെൻഷനും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലയർ (ഗുണക സംഖ്യ) ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെയോ പെൻഷനെയോ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് പുതുക്കിയ തുക കണ്ടെത്തുന്നത്. ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടാകും, അതേസമയം കുറഞ്ഞ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വർദ്ധനവ് പരിമിതമായിരിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിലവിൽ 18,000 അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പുതുക്കിയ തുക കണക്കാക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചായിരിക്കും. ഈ ഗുണക സംഖ്യയിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിവിധ ശമ്പള ഗ്രേഡുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും. സാധ്യമായ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തുകയൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
പുതുക്കിയ ശമ്പളം എന്നുമുതലാണ് നിലവിൽ വരിക?
മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കമ്മീഷൻ എന്ന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും, സർക്കാർ എന്ന് അത് അംഗീകരിക്കും, പുതുക്കിയ ശമ്പളം എന്ന് മുതൽ പേ സ്ലിപ്പുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് ജീവനക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത്. കമ്മീഷൻ അതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഏപ്രിലിൽ, തങ്ങളുടെ ചുമതലകളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി കൺസൾട്ടന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, നിർദ്ദിഷ്ടവും സമയബന്ധിതവുമായ ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിദഗ്ദ്ധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കായിരിക്കും കൺസൾട്ടന്റുമാരെ നിയമിക്കുക. ദിനംപ്രതിയുള്ള സാധാരണ ജോലികൾക്കായി ആയിരിക്കില്ല ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത്. പൂർണസമയ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഭാഗിക സമയ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിയമനം നടക്കാം.
വിവിധ തരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ശമ്പള ഘടനകൾ, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക, നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, പ്രതിഫലത്തിലും ഡെമോഗ്രാഫിക്സിലുമുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഡാറ്റാബേസുകൾ, സർവേകൾ എന്നിവ പഠിക്കുക എന്നിവ ഇവരുടെ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൺസൾട്ടന്റുമാർക്ക് നിയമപരമായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വിവിധ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായും വകുപ്പുകളുമായും ഏകോപനം നടത്താനും കമ്മീഷന് ലഭിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം വിലയിരുത്താനും കഴിയും.
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ബോണസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, നഷ്ടപരിഹാര വിഷയങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പഠനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരും. നിലവിലുള്ള ശമ്പള ഘടന വിലയിരുത്തുന്നതിനും ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും പുതുക്കിയ ശമ്പളം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള കൃത്യമായ സമയക്രമം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.
തൽക്കാലം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഈ മൂന്ന് നിർണായക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ തോത്, നടപ്പാക്കുന്ന തീയതി എന്നിവയായിരിക്കും ഒടുവിൽ അവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലും വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും 8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം തീരുമാനിക്കുന്നത്.