സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന: പ്രതിമാസം 1,000, 5,000 അല്ലെങ്കിൽ 12,500 നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഒടുവിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും?text_fields
മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ മറ്റ് ഭാവി ചെലവുകൾക്കോ വേണ്ടി സാമ്പത്തിക കരുതൽ ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പരിഗണിക്കാം. 2026 ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ പാദത്തിൽ 8.2% വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണിത്.
പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. 15 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താം. അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ 21 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക നിങ്ങൾ എത്ര നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക് എന്ത്, നിക്ഷേപ കാലാവധി എത്ര എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓരോ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും, നിക്ഷേപ കാലയളവിലുടനീളം പലിശ നിരക്ക് 8.2% ആയി തുടരുന്നുവെന്നും കണക്കാക്കിയാൽ, വിവിധ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരുമെന്ന് കാണാം:
- പ്രതിമാസം 1,000: 15 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 1.80 ലക്ഷം നിക്ഷേപിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 5.55 ലക്ഷമായി വളർന്നേക്കാം. ഇതിൽ ഏകദേശം 3.75 ലക്ഷം പലിശയായിരിക്കും.
- പ്രതിമാസം 2,000: നിങ്ങളുടെ ആകെ നിക്ഷേപം 3.60 ലക്ഷമായിരിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 11.09 ലക്ഷം ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏകദേശം 7.49 ലക്ഷം പലിശയായിരിക്കും.
- പ്രതിമാസം 5,000: 15 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 9 ലക്ഷം നിക്ഷേപിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ₹27.73 ലക്ഷമായി വളർന്നേക്കാം. ഇതിൽ ഏകദേശം 18.73 ലക്ഷം പലിശയായിരിക്കും.
- പ്രതിമാസം 10,000: നിങ്ങളുടെ ആകെ നിക്ഷേപം 18 ലക്ഷമായിരിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 55.46 ലക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
- പ്രതിമാസം 12,500: 15 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 22.50 ലക്ഷം നിക്ഷേപിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 69.33 ലക്ഷമായി വളർന്നേക്കാം. ഇതിൽ ഏകദേശം 46.83 ലക്ഷം പലിശയായിരിക്കും.
ഇവ കേവലം ഉദാഹരണ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ്. സർക്കാർ ഓരോ പാദത്തിലും പലിശ നിരക്ക് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, നിക്ഷേപ കാലയളവിൽ ബാധകമാകുന്ന നിരക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് യഥാർഥ മെച്യൂരിറ്റി തുകയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.
സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന്, ആദ്യ 15 വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതാണ്. 21 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത്. 15 വർഷത്തെ നിക്ഷേപ കാലാവധിക്ക് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതിനർഥം. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആറ് വർഷത്തേക്ക് സഞ്ചിത തുകയ്ക്ക് തുടർന്നും പലിശ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും സമ്പാദ്യം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ അധിക കാലയളവ് അന്തിമ തുക ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ
പെൺകുട്ടിക്ക് 10 വയസ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കൾക്കോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. 250 രൂപ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തോടെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം. തുടർന്ന് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും കുറഞ്ഞത് 250 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം. വാർഷിക നിക്ഷേപത്തിന്റെ പരമാവധി പരിധി 1.5 ലക്ഷമാണ്.
50-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായി നിക്ഷേപം നടത്താം. പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം നിർബന്ധമല്ല. വാർഷിക പരിധിക്ക് വിധേയമായി വർഷത്തിൽ ഒറ്റത്തവണയായോ ഒന്നിലധികം തവണകളായോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാം. സാധാരണയായി ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് തുറക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇരട്ടക്കുട്ടികളോ മൂന്ന് കുട്ടികളോ ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.
എപ്പോൾ പണം പിൻവലിക്കാം?
ദീർഘകാല സമ്പാദ്യത്തിനായാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഉപരിപഠന ചെലവുകൾക്കായി ഭാഗികമായി പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസാകുമ്പോഴോ (ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്), ഉപരിപഠനത്തിനായി മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനമുണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസിന്റെ 50 ശതമാനം വരെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് പിൻവലിക്കാം.
ഒറ്റത്തവണയായോ തവണകളായോ പണം പിൻവലിക്കാം. അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വർഷത്തിൽ പരമാവധി ഒരു തവണ മാത്രമേ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയൂ. വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ശേഷമുള്ള വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്.
സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു; അതിനാൽ ഇതൊരു എക്സെംപ്റ്റ്-എക്സെംപ്റ്റ്-എക്സെംപ്റ്റ് (EEE) സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ്.
ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം, മൊത്തം കിഴിവ് പരിധിക്ക് വിധേയമായി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ ആനുകൂല്യം പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ലഭിക്കില്ല. അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും നികുതി രഹിതമായിരിക്കും.