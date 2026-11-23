റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഇനി ചെലവുകളെ ഭയക്കേണ്ട: മാസം 20,000 രൂപ വരുമാനത്തിനുള്ള വഴിtext_fields
വിരമിക്കൽ കാലം പുതിയ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകളുടേത് കൂടിയാണ്. പതിവ് വരുമാനം നിലയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈനംദിന ചെലവുകളും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളും എങ്ങനെ നിറവേറ്റുമെന്ന നിരന്തര ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകും. വിരമിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും സ്ഥിരവരുമാനം ലഭിക്കാൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിങ്സ് സ്കീം (SCSS) പോലുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള പദ്ധതികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
വിരമിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എസ്.സി.എസ്.എസിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. നിലവിൽ ഈ പദ്ധതി വാർഷികം 8.2% ആദായമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. ആദായം ഓരോ ത്രൈമാസത്തിലും നൽകുന്നു.
ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി മാസം 20,000 രൂപ ലഭിക്കാൻ, വിരമിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു പാദത്തിൽ (ത്രൈമാസത്തിൽ) 60,000 രൂപ വരുമാനം ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രതിമാസ വരുമാനം ലഭിക്കാൻ നിക്ഷേപകർ ഏകദേശം 29.27 ലക്ഷം രൂപ എസ്.സി.എസ്.എസിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എസ്.സി.എസ്.എസ് ആവശ്യമുള്ള പ്രതിമാസ വരുമാനം: 20,000 രൂപ
നൽകുന്ന ത്രൈമാസ ആദായം: 60,000 രൂപ
എസ്.സി.എസ്.എസ് ആദായ നിരക്ക്: വാർഷികം 8.2%
നിക്ഷേപ കാലാവധി: 5 വർഷം
ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം: 29.27 ലക്ഷം രൂപ
സർക്കാർ ഓരോ പാദത്തിലും ആദായ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ആദായ നിരക്ക് ഏതാനും ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ കുറഞ്ഞാൽ പോലും 20,000 രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിക്ഷേപകർ 29.27 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എസ്.സി.എസ്.എസിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവാണുള്ളത്. ഇത് മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടാൻ സാധിക്കും.
60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും, വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം (VRS) അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർആന്വേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത 55നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിരമിച്ചവർക്കും, 50 വയസ്സിന് മുകളിലും 60 വയസ്സിന് താഴെയുമുള്ള വിരമിച്ച പ്രതിരോധ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
നിക്ഷേപകൻ പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പദ്ധതി ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം ഇളവുകൾ നൽകുന്നു. എസ്.സി.എസ്.എസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിക്ഷേപകന്റെ ആദായ നികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതിക്ക് വിധേയമാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ലഭിച്ചാൽ, സ്രോതസിൽ നിന്നുള്ള നികുതി (TDS) ബാധകമാകും.
പ്രതിമാസം തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ തുക ലഭിക്കുന്നതിനായി, നികുതി ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നിക്ഷേപകർ എസ്.സി.എസ്.എസിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ.