ഗർഭിണികൾക്ക് 6000 രൂപ വരെ ധനസഹായം; അറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്text_fields
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗർഭകാലം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോജന (പി.എം.എം.വി.വൈ). അമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഭാഗികമായി നികത്തുക, സമയബന്ധിതമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
പി.എം.എം.വി.വൈ 2017ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ മിഷൻ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ഈ പദ്ധതി അർഹരായ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് ഗഡുക്കളായി 5,000 രൂപ ലഭിക്കും. പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഗഡുവായി 6,000 രൂപയും ലഭിക്കും.
എന്നാൽ, ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനുള്ള ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഗർഭകാല രജിസ്ട്രേഷൻ, ഗർഭകാല പരിചരണം, പ്രസവ രജിസ്ട്രേഷൻ, കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യ ഗഡുവായി 3000രൂപയും പിന്നീട് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാം ഗഡുവുമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും.
അർഹർ ആരൊക്കെ?
സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് പ്രധാനമായും പി.എം.എം.വി.വൈ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി.പി.എൽ റേഷൻ കാർഡുള്ള സ്ത്രീകൾ, എസ്.സി/എസ്.ടി സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഇ-ശ്രം കാർഡ് ഉടമകൾ, വി.ബി.ജി.ആർ.എം.ജി ജോബ് കാർഡ് ഉടമകൾ, വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 8 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഗുണഭോക്താവിന്റെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡി.ബി.ടി) വഴിയാണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്തുള്ള അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ആശാ പ്രവർത്തകർ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പി.എം.എം.വി.വൈ പോർട്ടൽ വഴി സ്വയം അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ആധാർ നമ്പർ, അമ്മയും കുഞ്ഞും സംരക്ഷണ (MCP/RCHI) കാർഡ് എന്നിവക്കൊപ്പം യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന ഇ-ശ്രം കാർഡ്, ബി.പി.എൽ റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്.