യു.പി.ഐ വഴി പി.എഫ് പിൻവലിക്കൽ ഡിസംബറോടെ ആരംഭിച്ചേക്കുംtext_fields
പി.എഫ് വരിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് യു.പി.ഐ വഴി പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഡിസംബറോടെ നിലവിൽ വരാൻ സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ സജ്ജമാണെന്നും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരിയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 'ഇ.പി.എഫ്.ഒ 3.0' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇ.പി.എഫ്.ഒ സംവിധാനം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സൗകര്യം വരുന്നത്.
പരിഷ്കരണം അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സമ്പാദ്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പേപ്പർ വർക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ക്ലെയിം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എ.ടി.എമ്മുകൾ വഴി ഉടനടി പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇ.പി.എഫ്.ഒ 3.0ക്ക് കീഴിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്.
ഇ.പി.എഫ്.ഒ 3.0 പുതിയ ഐ.ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കോർ ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷൻ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒന്നിലധികം സേവനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും. ഇ.പി.എഫ്.ഒ 3.0ക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതാണ്.
ആവശ്യമായ റിസ്ക്-മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധനകളും സാധൂകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ക്ലെയിമുകൾ മാനുവൽ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വയം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നിലവിലുള്ള 20 ദിവസം വരെയുള്ളതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ താഴെയായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും പേപ്പർ വർക്കുകൾ കുറക്കാനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. അടുത്ത 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 200 കോടി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാണ് ഇ.പി.എഫ്.ഒ 3.0 രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ 36 കോടിയിലധികം സജീവ അംഗങ്ങളാണ് ഈ വിരമിക്കൽ ഫണ്ട് ബോഡിയിലുള്ളത്.
ഗിഗ്, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും പി.എഫ് പരിരക്ഷ
സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കോഡിന് അനുസൃതമായി അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്കും വിവിധ പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം പേയ്മെന്റ് ചാനലുകൾ വഴി വിഹിതം അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ നീക്കത്തിന് സാധിക്കും.
അതേസമയം, അംഗങ്ങൾക്ക് പി.എഫ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാനും പാസ്ബുക്ക് കാണാനും അവസാനത്തെ അഞ്ച് ഇടപാടുകൾ അറിയാനും കഴിയുന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഇ.പി.എഫ്.ഒ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമായി ഇ.പി.എഫ്.ഒ 2.0ക്ക് കീഴിൽ നവീകരിച്ച പോർട്ടലും പ്രാദേശിക ഡാറ്റാബേസുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രീകൃത ഡാറ്റാബേസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊരു പ്രധാന തീരുമാനത്തിൽ, വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്കായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ത്ഡ്രോവൽ പ്ലാനിന് ഇ.പി.എഫ്.ഒ സെൻട്രൽ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട സൗകര്യത്തിന് കീഴിൽ, അർഹരായ വിരമിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ സമാഹരിച്ച പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുക ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഗഡുക്കളായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.