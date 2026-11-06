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Madhyamam
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    മസ്റ്ററിങ് നടത്താതെ 6.29 ലക്ഷം പേർ; പെൻഷൻ മുടങ്ങുമോ?

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    ഇ​ര​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്
    മസ്റ്ററിങ് നടത്താതെ 6.29 ലക്ഷം പേർ; പെൻഷൻ മുടങ്ങുമോ?
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന 6,29,718 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ ബാ​ക്കി​യാ​യ​ത്. മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​ൻ മു​ട​ങ്ങു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക.

    ഇ​ര​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ ധ​ന​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ന​വം​ബ​റി​ലെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി 20നു ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക. മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​വ​രു​ടേ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​വും ഇ​തു​വ​രെ വ​കു​പ്പി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മ​സ്റ്റ​റി​ങ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന 66,58,811 പേ​രി​ൽ 60,29,093 ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31വ​രെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. അ​ക്ഷ​യ വ​ഴി ആ​ധാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​ക്ഷ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ധാ​ർ പു​തു​ക്കാ​ത്ത​തും വി​ര​ല​ട​യാ​ളം പ​തി​യാ​ത്ത​തും കാ​ര​ണം മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചും മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ചെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 52,24,569 പേ​രാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​ത്. 33 വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ഴി 14,33,878 പേ​രും പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന 3,36,626 ഉം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡി​നു കീ​ഴി​ലെ 2,93,092 പേ​രു​മാ​ണ് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത്.

    മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ത്ത 6.29 ല​ക്ഷം പേ​ർ അ​ന​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ത​ട​ഞ്ഞാ​ൽ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കും. വി​വി​ധ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ വീ​ണ്ടും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

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    News Summary - Over 6.29 Lakh Beneficiaries Miss Pension Mustering; Welfare Pension at Risk
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