വിവാഹം മുടങ്ങിയാലും പണം പോകില്ല; ആഡംബര കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇൻഷുറൻസ് കവചംtext_fields
വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് മിക്ക കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും അപരിചിതമായ ഒരു ആശയമാണ്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, അപകട ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ മാത്രമല്ല, വിവാഹ ഇൻഷുറൻസുകൾക്കും രാജ്യത്ത് ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുകയാണ്. ചൈനക്ക് ശേഷം ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിവാഹ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. വിശാലമായ ഈ മേഖല വാർഷികമായി 10-12 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നേടുന്നത്.
ചെലവേറിയ വിവാഹങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ, വേദി, കാറ്ററിങ്, വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പതിവ് ക്രമീകരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ, അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥ, പ്രകൃതിദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ആഘോഷങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പണം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോളിസി പരിരക്ഷ നൽകിയേക്കാം:
- വരൻ, വധു, അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത അടുത്ത കുടുംബാംഗം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ എമർജൻസി
- തീപിടുത്തം, വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങൾ
- കലാപങ്ങളും കർഫ്യൂവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ
- വിവാഹ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വരനെയോ വധുവിനെയോ തടയുന്ന ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത യാത്രാ തടസങ്ങൾ
ഒരു സാമ്പത്തിക കവചം
പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ച്, റീഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത വേദി ബുക്കിങ്, കാറ്ററിങ്, അലങ്കാരങ്ങൾ, താമസസൗകര്യം, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, ട്രാവൽ ഏജന്റുമാർ, വിനോദ പരിപാടി സംഘാടകർ എന്നിവർക്ക് നൽകിയ അഡ്വാൻസ് എന്നിവയിലേക്ക് പരിരക്ഷ നീളാം. പ്രകൃതിദുരന്തം മുതൽ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഒരു വിവാഹം റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും പോളിസി കവറേജ് ലഭിക്കും.
വരനോ വധുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത അടുത്ത കുടുംബാംഗമോ ജീവന് ഭീഷണിയായ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയോ ഗുരുതരമായ പരിക്കോ നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ചില പോളിസികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന തരത്തിൽ വരന്റെയോ വധുവിന്റെയോ ആശുപത്രിവാസം പോലും യോഗ്യത നേടിയേക്കാം.
നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക മെഡിക്കൽ എമർജൻസികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീളാം. തീപിടിത്തം, വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നിവ റദ്ദാക്കൽ പരിരക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടും. കലാപങ്ങളും കർഫ്യൂവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും ചില പോളിസികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിവാഹ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വരനെയോ വധുവിനെയോ തടയുന്ന ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത യാത്രാ തടസങ്ങളും ചില പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. റദ്ദാക്കൽ ചെലവുകളിൽ മാത്രം ഈ സംരക്ഷണം അവസാനിക്കണമെന്നില്ല. വിവാഹച്ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റിവച്ച സ്വർണവും പണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക മോഷണ നഷ്ടങ്ങളും ഇൻഷുർ ചെയ്യാം.
അലങ്കാരങ്ങൾ, സ്റ്റേജുകൾ, ഫർണിച്ചർ, ലൈറ്റിങ്, സൗണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ട്രൂസോ, സെറ്റുകൾ, പ്രോപ്പുകൾ, വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കവർ നീളാം. അതിഥികൾക്കോ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ആകസ്മിക പരിക്കുകളിൽ നിന്നും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വത്തിനാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നിയമപരമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി കവർ പോളിസി ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങളും ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തായിരിക്കണമെന്നില്ല.
നിബന്ധനകളോടെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ
പരിരക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി എന്തിനും ഏതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ കവറേജ് ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പോളിസിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിവാഹ ഇൻഷുറൻസ് പണം നൽകൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, തീരുമാനത്തിലെ മാറ്റമോ കുടുംബ തർക്കമോ യോഗ്യമായേക്കില്ല.
കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തട്ടിപ്പ്, അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടങ്ങളും ഇൻഷുറർമാർ സാധാരണയായി ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. മോശം ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും പരിരക്ഷയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തായിരിക്കും.
വിവാഹ ഇൻഷുറൻസ് പൊതുവെ നഷ്ടപരിഹാര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതിനർത്ഥം വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിശ്ചിത തുക നൽകുന്നതിന് പകരം, പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾക്കും പരിധികൾക്കും വിധേയമായി സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഇൻഷുറർ തിരികെ നൽകുന്നു എന്നാണ്. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പണമാണ് അപകടസാധ്യതയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ ദൗത്യം.
വേദി, താമസം, കാറ്ററിങ്, അലങ്കാരം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, മറ്റ് വെണ്ടർമാർ എന്നിവയ്ക്കായി തിരികെ ലഭിക്കാത്ത പേയ്മെന്റുകൾ കുടുംബങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടണം. വിമാന ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കൽ ചാർജുകളും വേദിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. റദ്ദാക്കൽ ചെലവുകൾ, സ്വർണ മോഷണം, മൂന്നാം കക്ഷി ബാധ്യത എന്നിവയ്ക്ക് പോളിസികൾ പ്രത്യേക സബ്-ലിമിറ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മൊത്തത്തിൽ മതിയായ പരിരക്ഷയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് പോലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കുറവായിരിക്കാം.
സം ഇൻഷ്വേർഡ്, പരിരക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി, റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രീമിയം ഇരിക്കുന്നത്. 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിവാഹ ബജറ്റ് വെച്ചാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. റദ്ദാക്കൽ മൂലം ബജറ്റിന്റെ പകുതിയോളം നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാൽ, ആ റദ്ദാക്കൽ റിസ്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് 6,000 - 8,000 രൂപ ചെലവായേക്കാം.
വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും താനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ കരുതരുത്. ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്നതോ പോളിസിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോ ആയ സ്വർണമോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ മോഷണം പോയാൽ പരിരക്ഷ ലഭിച്ചേക്കില്ല. അതിനാൽ, ഓരോ പരിരക്ഷയോടും ചേർന്നിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും പ്രധാന സം ഇൻഷ്വേർഡിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.