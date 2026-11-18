നവംബർ 30നകം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻകാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?text_fields
കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെൻഷൻകാർ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിൽ തങ്ങളുടെ വാർഷിക ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജീവൻ പ്രമാൺ) സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിമാസ പെൻഷൻ മുടക്കമില്ലാതെ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായി പെൻഷൻകാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന രേഖയാണിത്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും തുടർന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ അർഹനാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖയാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, യാത്രകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ചില പെൻഷൻകാർക്ക് ഈ സമയപരിധി പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട്.
80 വയസും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള പെൻഷൻകാർക്ക് (സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്) ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെയാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്. 80 വയസിന് താഴെയുള്ള പെൻഷൻകാർക്ക് നവംബർ 1 മുതലാണ് ഈ സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത്. ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 30 ആണ്.
നവംബർ 30നകം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെൻഷൻകാരൻ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഡിസംബർ മുതൽ അവരുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ വിതരണം നിർത്തിവച്ചേക്കാം. പെൻഷൻ തുടർന്നും നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പെൻഷൻകാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാലാണിത്.
എന്നാൽ അവസാന തീയതി തെറ്റിയതുകൊണ്ട് പെൻഷനുള്ള അർഹത സ്വാഭാവികമായി റദ്ദാക്കപ്പെടില്ല. ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പെൻഷൻ വിതരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, വിരമിച്ച ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. നവംബർ 30നകം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലെ പെൻഷൻ തടഞ്ഞുവച്ചേക്കാം. പിന്നീട് പെൻഷൻകാരൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും അത് പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പെൻഷൻ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കും.
തടഞ്ഞുവച്ച പെൻഷൻ തുക നഷ്ടപ്പെടുമോ?
ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന പെൻഷൻ തുക സാധാരണഗതിയിൽ പെൻഷൻകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ച് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുടിശ്ശികയായ തുക സാധാരണ പെൻഷനോടൊപ്പം പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റി വിട്ടുനൽകും.
ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയാൽ, കുടിശ്ശിക തുക 60,000 രൂപയായിരിക്കും. ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, പുനരാരംഭിക്കുന്ന പെൻഷനോടൊപ്പം ഈ കുടിശ്ശിക തുകയും പെൻഷൻകാരന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ, വളരെ നീണ്ട കാലതാമസം നേരിട്ട കേസുകളിൽ അധിക അനുമതിയോ പരിശോധനയോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നവംബർ 30ന് ശേഷം വാർഷിക ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി പിഴയൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല.
പെൻഷൻകാർക്ക് എങ്ങനെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം?
ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പെൻഷൻകാർക്ക് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്:
• ബാങ്ക് ശാഖ വഴി: പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പരിശോധനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം.
• ജീവൻ പ്രമാൺ: ബാങ്കിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൗകര്യമായ 'ജീവൻ പ്രമാൺ' ഉപയോഗിക്കാം. ആധാർ അധിഷ്ഠിത പരിശോധനയിലൂടെ ഡിജിറ്റലായി ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
• ഫേസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ: സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വഴി മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. പുറമെ നിന്നുള്ള ബയോമെട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
• വാതിൽപ്പടി സേവനങ്ങൾ: അംഗീകൃത സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, പങ്കാളിത്ത ബാങ്കുകൾ, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കിന്റെ (IPPB) ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും ലഭ്യതയനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം.
സമർപ്പിച്ചതിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ച ശേഷം, പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റി അത് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പെൻഷൻകാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ 'ജീവൻ പ്രമാൺ' തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (ID) സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചുവെന്നും നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നോ പെൻഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നോ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പരിശോധിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടും പെൻഷൻ മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പെൻഷൻ അതോറിറ്റിയുമായോ ബന്ധപ്പെടണം.