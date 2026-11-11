വലിയ ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും സമ്പന്നനാകാം; കൈയിലെ 1 ലക്ഷം 10 ലക്ഷമാക്കാം!text_fields
മാസം 50,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വരുമാനമുള്ളവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. വലിയ ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം സമ്പാദ്യം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു മികച്ച തുടക്കമായി മാറും.
ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് പണം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയല്ല വെല്ലുവിളി. മറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പണം മികച്ചൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായി കുറച്ച് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം.
ഒരു ലക്ഷം മുഴുവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത്
നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് തുക മാറ്റിവെക്കുക. അസുഖം, ജോലി നഷ്ടപ്പെടൽ, മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ എന്നിവ നല്ല സാമ്പത്തിക പ്ലാൻ തകർക്കും. ഇനി എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലോ സൂക്ഷിക്കാം.
മാസം തോറും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക
മാസം തോറും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. വാടക, ഭക്ഷണം, ബില്ലുകൾ, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവ കഴിഞ്ഞ് മാസം 3,000 മുതൽ 5,000 രൂപ വരെ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് നോക്കുക. വലിയ തുകകൾ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മാസം തോറും എസ്.ഐ.പിയായി തുടങ്ങാം.
കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന് സമയം കൊടുക്കുക
ആദ്യം 1 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്നീട് മാസം 5,000 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. പ്രതിവർഷം 10 ശതമാനം റിട്ടേൺ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയാൽ, ഏകദേശം ഏഴ് - എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയായി വളരും. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ ഫലം മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രകടനം, ചെലവുകൾ, നികുതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ജീവിതശൈലി പണപ്പെരുപ്പം ഒഴിവാക്കുക
ഇൻക്രിമെന്റോ ബോണസോ കിട്ടുമ്പോൾ ചെലവുകളെല്ലാം വർധിപ്പിക്കരുത്. പകരം എല്ലാ മാസവും നിക്ഷേപം കൂട്ടാം.
മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന 3 ലളിതമായ ശീലങ്ങൾ
മാസം 2,000 രൂപയോ 3,000 രൂപയോ എസ്.ഐ.പി നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ചൊരു തീരുമാനമാണ്. ശമ്പളം കൂടുമ്പോഴെല്ലാം എസ്.ഐ.പി 10 ശതമാനം വീതം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടവും വിലകൂടിയ ഇ.എം.ഐകളും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അതിനാൽ അനാവശ്യമായ കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ചെറിയ വരുമാനമുള്ളയാൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം വലിയൊരു സ്വാപ്നമായി തോന്നാം. എന്നാൽ, ഒരു നിക്ഷേപം തുടങ്ങാൻ വലിയ ശമ്പളം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഓർക്കുക. സ്ഥിരതയും ക്ഷമയും പ്രായോഗികമായ ഒരു പ്ലാനുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാം.