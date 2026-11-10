നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് കൃത്യമായി അടക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശോധിക്കുന്നത് അറിയാം

നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് കൃത്യമായി അടക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശോധിക്കുന്നത് അറിയാംtext_fields
ശമ്പള സ്ലിപ്പിൽ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് കുറച്ചെന്ന് കരുതി അത് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. തൊഴിൽലുടമ നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും പങ്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇ.പി.എഫ് പാസ്ബുക്ക് പരിശോധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി മാറുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഓരോ തവണയും അടുത്ത മാസം 15നകം തൊഴിലുടമ വിഹിതം അടക്കണമെന്നാണ് ഇ.പി.എഫിന്റെ നിയമം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒക്ടോബർ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച തുക നവംബർ 15നകം അടച്ചിരിക്കണം.
പി.എഫ് വിഹിതം അടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
ഇ.പി.എഫ്.ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ സംഭാവനകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പാസ്ബുക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഇ.പി.എഫ്.ഒ മെമ്പർ പാസ്ബുക്ക് പോർട്ടലിൽ യു.എ.എൻ (UAN) നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴത്തെ തൊഴിലുടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെമ്പർ ഐ.ഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അടുത്ത പടി. അടുത്തതായി പാസ്ബുക്ക് തുറന്ന് മാസം തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം നോക്കി നിങ്ങളുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും വിഹിതമുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പല കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഓരോ തൊഴിലുടമയുടെയും മെമ്പർ ഐ.ഡി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം.
പാസ്ബുക്കിൽ എന്താണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്?
മൊത്തം ബാലൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. പാസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഹിതം, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം, ഇ.പി.എസിലേക്ക് പോയ പെൻഷൻ വിഹിതം എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കും. ഇവ ശമ്പള സ്ലിപ്പുമായി ഒത്തുനോക്കുക. സ്ലിപ്പിൽ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം. വിഹിതം, പിൻവലിക്കൽ, ബാലൻസ് എന്നിവ ലളിതമായി കാണാൻ ഇ.പി.എഫ്.ഒ പാസ്ബുക്ക് ലൈറ്റും കൂടുതൽ വിശദമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പഴയ പാസ്ബുക്ക് പോർട്ടലും ഉപയോഗിക്കാം.
തൊഴിലുടമ പി.എഫ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
പാസ്ബുക്കിൽ ഒരു എൻട്രി കാണാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം തൊഴിലുടമ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയെന്ന് അർഥമില്ല. പ്രോസസിങ് വൈകുന്നത് കാരണവും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ചിത തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക വന്നില്ലെങ്കിൽ
ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എച്ച്. ആറിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മാസത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ചലാൻ-കം-റിട്ടേൺ (ഇ.സി.ആർ) ഫയൽ ചെയ്തോയെന്നും പണം ഇ.പി.എഫ്.ഒക്ക് അടച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുക.
പി.എഫ് കുറവ് കാണിക്കുന്ന ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇ.പി.എഫ് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ ഇ.പി.എഫ്.ഒ പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. അതിനായി പി.എഫ് മെമ്പർ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് യു.എ.എൻ നൽകി വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക. ഏതൊക്കെ മാസത്തെ വിഹിതമാണ് കിട്ടാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പരാതി നമ്പർ ലഭിക്കും, ഇതുവെച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഇ.പി.എഫ്.ഒ റീജിയണൽ ഓഫീസിനെയും സമീപിക്കാം.
എന്തുകൊണ്ട് പി.എഫ് പരിശോധിക്കണം?
ഇ.പി.എഫ് ദീർഘകാല റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യമാണ്. വിഹിതം മുടങ്ങിയാൽ റിട്ടയർമെന്റ് തുക കുറയുകയും പിൻവലിക്കുമ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും പെൻഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഏതാനും മാസം കൂടുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് ശമ്പള സ്ലിപ്പുമായി ഒത്തുനോക്കുക.