ജാഗ്രതെ! ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അറിയാം

ജാഗ്രതെ! ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അറിയാംtext_fields
ദീപാവലി പോലുള്ള ആഘോഷ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റും കൂടുമ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാർ സജീവമാകും. വ്യാജ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ഫിഷിങ് ലിങ്കുകൾ, വ്യാജ യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. അത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും ആപ്പുകളിലൂടെയും മാത്രം ഷോപ്പ് ചെയ്യുക
പ്രശസ്ത ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് സാമ്യമുള്ള വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അവർ സമാനമായ ലോഗോ, ഉൽപ്പന്ന ഫോട്ടോകൾ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാവും തട്ടിപ്പ് നടത്തുക. അതിനാൽ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലൂടെയോ വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം നേരിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ മാത്രം ഷോപ്പ് ചെയ്യുക. വാട്സ്ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെസേജ് ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്തിരിക്കുകയും വേണം.
പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പുറത്ത് പേയ്മെന്റ് നടത്തരുത്
ചില തട്ടിപ്പുകാർ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേയ്ക്ക് പകരം ബാഹ്യ യു.പി.ഐ ഐ.ഡി, ക്യുആർ കോഡ്, പേയ്മെന്റ് ലിങ്ക് എന്നിവയിലൂടെ പണം അടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ചെക്ക്ഔട്ട് വഴി മാത്രം പണം അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യു.പി.ഐ ഇടപാട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകർത്താവിന്റെ പേര് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക.
കാഷ്ബാക്ക്, ഫ്രീ വൗച്ചർ ഓഫറുകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക
സൗജന്യ വൗച്ചറുകൾ, കാഷ്ബാക്ക്, സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉത്സവ പ്രമോഷനുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ഇത്തരം ഓഫറുകൾ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലൂടെയോ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചുവെന്നും അത് ലഭിക്കാൻ ഫീസ് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. പണം സ്വീകരിക്കാൻ യു.പി.ഐ പിൻ വേണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം.
ഒ.ടി.പിയോ ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളോ ഒരിക്കലും പങ്കുവെക്കരുത്
പേയ്മെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, സമ്മാനം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെസേജുകളിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാർ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒ.ടി.പി, പാസ്വേഡ്, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ, യു.പി.ഐ പിൻ എന്നിവ കോളിലൂടെയോ മെസേജിലൂടെയോ ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങി പരിശോധിച്ച ഇടപാടിന് മാത്രമേ ഒ.ടി.പി നൽകാവൂ.
ധൃതിയിൽ പണം അടയ്ക്കരുത്
ഡിസ്കൗണ്ട് അവസാനിക്കും, അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആകും എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാർ നമ്മളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടനെ തന്നെ പണം കൈമാറരുത്. സ്വതന്ത്രമായി ഇത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.