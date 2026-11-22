വിരമിച്ചവർക്ക് പി.എഫ് തുകയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്ഥിരവരുമാനം നേടാം?text_fields
വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സമ്പാദ്യം ഒറ്റത്തവണയായി പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം തവണകളായി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ നയമാണ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുതുതായി അംഗീകരിച്ച സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ഡ്രോവൽ പ്ലാൻ. വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഇ.പി.എഫ്.ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ നയം.
ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
എസ്.ഡബ്ല്യു.പി സൗകര്യത്തിന് കീഴിൽ, വിരമിക്കുന്ന ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സഞ്ചിത പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുക ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തവണകളായി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും.
അംഗങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന രീതികളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പിൻവലിക്കൽ കാലയളവ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം:
- പ്രതിമാസ പിൻവലിക്കലുകൾ
- ത്രൈമാസ പിൻവലിക്കലുകൾ
- അർദ്ധവാർഷിക പിൻവലിക്കലുകൾ
ഓരോ പിൻവലിക്കലിനും ശേഷം പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്ക് പലിശ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് അംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി പണം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
വിരമിച്ചവർക്ക് ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ എസ്.ഡബ്ല്യു.പി നിർബന്ധമാണോ?
അല്ല. സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്ഡ്രോവൽ പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങൾ തവണകളായി പണം പിൻവലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വിരമിക്കൽ കാലത്തെ വരുമാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യം അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. നിർദ്ദിഷ്ട ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം യോഗ്യരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചേക്കാം. പണം പിൻവലിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അംഗം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നോമിനിക്കോ ആശ്രിതർക്കോ ബാക്കിയുള്ള തുക ഒന്നിച്ച് പിൻവലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തവണകളായി തുടർന്നും കൈപ്പറ്റാനോ സാധിക്കും.
നവംബർ 19ന് മാണ്ഡവ്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഇ.പി.എഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിന്റെ 240ാമത് യോഗത്തിലാണ് എസ്.ഡബ്ല്യു.പി നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ പി.എഫ് സമ്പാദ്യം വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥിരവരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റാനും, അതോടൊപ്പം പിൻവലിക്കാത്ത തുകയിൽ നിന്ന് തുടർന്നും ആദായം നേടി പെൻഷൻ വരുമാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
55 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളതും 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പി.എഫ് നിക്ഷേപമുള്ളതുമായ ഏകദേശം 6.32 ലക്ഷം ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ. വരും വർഷങ്ങളിൽ വിരമിക്കുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടും.