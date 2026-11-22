വിദേശ മേൽവിലാസ രേഖകളില്ലേ? എൻ.ആർ.ഐ നാവികർക്ക് എങ്ങനെ എൻ.പി.എസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം?text_fields
വിദേശ മേൽവിലാസ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രവാസി നാവികർക്ക് ഇനി മുതൽ നിശ്ചിത തൊഴിൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാഷനൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (NPS) അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാം. കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി യോഗ്യരായ നാവിക പ്രഫഷണലുകളുടെ കെ.വൈ.സി നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം, യോഗ്യരായ പ്രവാസി നാവികർക്ക് എൻ.പി.എസ് ടയർ I അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ മേൽവിലാസ രേഖയായി സാധുവായ തൊഴിൽ കരാറോ കണ്ടിന്യൂവസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഏതൊക്കെ രേഖകളാണ് സ്വീകരിക്കുക?
പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന നാവികർക്ക് അവരുടെ തൊഴിലുടമയുമായോ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയുമായോ ഉള്ള സാധുവായ തൊഴിൽ കരാർ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ സ്റ്റാമ്പോ രേഖയോ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സി.ഡി.സി നൽകാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാവികർക്ക്, തൊഴിലുടമയുടെ വിദേശ മേൽവിലാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ മേൽവിലാസമോ നിലവിലെ മേൽവിലാസമായി നൽകാം. തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയും എൻ.ആർ.ഐ പദവിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കെ.വൈ.സി നിബന്ധനകൾ തുടർന്നും ബാധകമായിരിക്കും.
എന്നാൽ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ തൊഴിൽ കരാറുകളോ, ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡിസ്എംബാർക്കേഷൻ രേഖകളുള്ള സി.ഡി.സികളോ ഈ ഇളവിന് കീഴിൽ പരിഗണിക്കില്ല. അത്തരം അപേക്ഷകർ നിലവിലുള്ള കെ.വൈ.സി ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം സ്വീകാര്യമായ മറ്റ് ബദൽ മേൽവിലാസ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മറ്റ് കെ.വൈ.സി നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോഴും നിർബന്ധമാണോ?
ഈ ഇളവ് മേൽവിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. ഇത് മറ്റ് പരിശോധനാ നിബന്ധനകളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. പോയിന്റ്സ് ഓഫ് പ്രസൻസ് (PoPs) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗീകൃത ഇടനിലക്കാർ അപേക്ഷകരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, എൻ.ആർ.ഐ പദവി, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ തുടർന്നും പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
നാവികർക്ക് ഓൺലൈനായി എൻ.പി.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?
നിശ്ചിത പരിശോധനാ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, പ്രവാസി വരിക്കാർക്ക് നിലവിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലായി എൻ.പി.എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കും. പുതുക്കിയ നിയമങ്ങൾ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാവികർക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുമെങ്കിലും, മുഴുവൻ നടപടികളും കപ്പലിൽ ഇരുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, വിവിധ നിക്ഷേപ വിഭാഗങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ എൻ.പി.എസ് വരിക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നു. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വിരമിക്കൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ നിക്ഷേപകർ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രധാന തടസ്സം നീക്കം ചെയ്തതിലൂടെ, കൂടുതൽ പ്രവാസി നാവികർക്ക് ചിട്ടയായ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഈ പുതിയ ചട്ടക്കൂട് വഴിയൊരുക്കുന്നു.