ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരോ നടക്കാൻ പോകുന്നവരോ ആണോ? എങ്കിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം?text_fields
രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നവരോ, പതിവായി ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരോ, വ്യായാമത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരോ ആണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ നല്ല ശീലങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വഴി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും. സജീവമായി തുടരാനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ചില ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ പ്രത്യേക റിവാർഡുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. നടത്തം, വ്യായാമം, ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ, ഫിറ്റ്നസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, ഹെൽത്ത് അസസ്മെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകൾ നേടാനാകും. പോളിസി പുതുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറയ്ക്കാനോ, ചില ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിക്കാനോ ഈ റിവാർഡുകൾ സഹായിച്ചേക്കാം.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തനിയെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ 'വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം' എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും, നേടിയ റിവാർഡുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
റിവാർഡുകൾ എന്തിന്?
എല്ലാ വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമുകളും പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയത്തിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നില്ല. ചില പ്ലാനുകൾ നിശ്ചിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പോയിന്റുകൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ നേടുന്ന പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്, പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ അർഹരായേക്കാം.
മറ്റു ചില കമ്പനികൾ 'വെൽനസ് വാലറ്റ്' നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ റിവാർഡുകൾക്ക് പണത്തിന്റെ മൂല്യമുണ്ടായിരിക്കും. പോളിസി നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കൽ പ്രീമിയത്തിനായോ ചില ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾക്കായോ ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാം. ചില പ്ലാനുകൾ പ്രീമിയം തുക കുറയ്ക്കില്ല. പകരം, ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ, മരുന്നുകൾ, ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾക്കായി ഈ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഫിറ്റ്നസ് സെഷനുകൾ, ഡയറ്റ് കൺസൾട്ടേഷനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പോളിസികളുമുണ്ട്. ചില കമ്പനികൾ ഈ സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി നൽകുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ, പണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി നൽകേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
വെൽനസ് റിവാർഡുകൾ എങ്ങനെ നേടിത്തുടങ്ങാം?
നിങ്ങളുടെ പോളിസിയിൽ ഒരു വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ചില പ്ലാനുകൾ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി ഇത് നൽകുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലതിന് അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരും. അടുത്തതായി, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ആപ്പ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും, പോളിസി ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സ്റ്റെപ്പ് ട്രാക്കറോ സ്മാർട്ട് വാച്ചോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ദിവസവും 10,000 ചുവടുകൾ നടന്നാലും, കമ്പനി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്പ് വഴി അവ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ നടത്തം പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല.
റിവാർഡുകൾ നേടിത്തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹെൽത്ത് അസസ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ചില പ്ലാനുകൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുകയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. നടത്തത്തിന് പുറമെ, വർക്കൗട്ടുകൾ, ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ, ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചുകൾ, മാരത്തൺ പോലുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കും ചില പ്ലാനുകൾ റിവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായി ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും മറക്കരുത്. ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടുകളോ മറ്റ് തെളിവുകളോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ വെൽനസ് പോയിന്റുകൾ എപ്പോഴാണ് പരിഗണിക്കുക?
പോളിസി പുതുക്കുന്ന തീയതി വരെ നിങ്ങൾ നേടുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പരിഗണിക്കണമെന്നില്ല. ചില കമ്പനികൾ പോളിസി പുതുക്കുന്ന തീയതിക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് 90 ദിവസം മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾ നേടിയ പോയിന്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പ്ലാൻ പരിഗണിക്കുക.
ഈ തീയതിക്ക് ശേഷം നേടുന്ന പോയിന്റുകൾ അടുത്ത പോളിസി വർഷത്തേക്കായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക. ഉപയോഗിക്കാത്ത പോയിന്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളുണ്ട്. ചില പ്ലാനുകൾ അവ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എപ്പോഴാണ് റിവാർഡുകൾ കണക്കാക്കുന്നതെന്നും, ഉപയോഗിക്കാത്ത പോയിന്റുകൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നും, അവ ഉപയോഗിക്കാൻ സമയപരിധി ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക.
പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
നിങ്ങൾ എത്ര പോയിന്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുതുക്കൽ പ്രീമിയത്തിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക. ചില കമ്പനികൾ ഇത് തനിയെ നൽകുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകളോ വാലറ്റ് ബാലൻസോ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. കൂടാതെ, കൃത്യസമയത്ത് പോളിസി പുതുക്കുക. പോളിസി നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച്, ഇടവേളയില്ലാതെ പോളിസി തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത റിവാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.
ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പണം ലാഭിക്കാനും വെൽനസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ വലിയ വെൽനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.
ആദ്യം, പോളിസി മതിയായ കവറേജ് നൽകുന്നുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ചെലവുകളാണ് കവർ ചെയ്യാത്തത്, ക്ലെയിമുകൾ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. വെൽനസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ അധിക പണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം ആ അധിക ചെലവിന് ആനുപാതികമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുക.