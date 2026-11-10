ആദ്യ ശമ്പളം കൈയിലെത്തിയോ? സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശീലമാക്കൂ!

ആദ്യ ശമ്പളം കൈയിലെത്തിയോ? സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശീലമാക്കൂ!text_fields
ആദ്യ ശമ്പളം എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നത്. വർഷങ്ങളായുള്ള പഠനത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും പ്രതിഫലമാണ് ഇതിനെ പലരും കണക്കാക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചെലവാക്കൽ ശീലത്തെയും സമ്പാദ്യത്തെയും തീരുമാനിക്കുന്നത്. തോന്നുന്നത് പോലെ ചെലവാക്കാതെ, വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനോടെ തുടങ്ങാം. ആദ്യ ശമ്പളം കിട്ടിയ ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:
മാസ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക
വലിയ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശമ്പളം എങ്ങനെ ചെലവാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സ്ഥിരം ബില്ലുകൾ, ദൈനംദിന ചെലവുകൾ, ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഭാവിയിലേക്കായി ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കാം. വരുമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനം അവശ്യ ചെലവുകൾക്ക്, 30 ശതമാനം വ്യക്തിപരമായ ചെലവുകൾക്ക്, 20 ശതമാനം സമ്പാദ്യത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും എന്ന രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക
തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മികച്ച തീരുമാനമാണ്. പെട്ടെന്ന് അസുഖം, അപ്രതീക്ഷിത ബില്ല്, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഫണ്ട് സഹായകമാകും. കുറഞ്ഞത് 3 മുതൽ 6 മാസത്തെ അവശ്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുകയെങ്കിലും കരുതിവെക്കുക. പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഇടത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
നേരത്തെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുക
എത്ര ചെറിയ ശമ്പളമാണെങ്കിലും തുടക്കം തന്നെ നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ്. ചെറിയ തുക സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിച്ചാലും കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ശക്തിയിൽ അത് വലിയ തുകയായി വളരും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്.ഐ.പി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ലാഭം നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്ഥിരതയോടെ നിക്ഷേപത്തിൽ തുടരുന്നതാണ് പ്രധാനം.
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക
കമ്പനി തരുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പുറമെ വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജോലി മാറിയാൽ കമ്പനി നൽകുന്ന പോളിസിയിലെ ആ കവറേജ് നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ, ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് കവറേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാനും റിവാർഡ് പോയിന്റുകളും ക്യാഷ്ബാക്കും കിട്ടാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും മുഴുവൻ തുകയും കൃത്യസമയത്ത് അടച്ചുതീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം . ബാക്കി തുക അടക്കാതെ വെച്ചാൽ വലിയ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
ശമ്പളത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല, പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക അടിത്തറക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. എമർജൻസിക്കായി മാറ്റിവെക്കുക, സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത കടം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ ശീലിക്കുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ നിക്ഷേപം, നികുതി, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന അറിവ് നേടുക. ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ പോലും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.