55 വയസിന് മുമ്പ് പി.എഫ് ബാലൻസിന്റെ 90% വരെ പിൻവലിക്കാം: ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും അറിയാൻtext_fields
ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം 55 വയസിന് താഴെയുള്ള ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 90% വരെ പിൻവലിക്കാം. മുമ്പ് ഇത് 75% ആയിരുന്നു. അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് 25%ൽ നിന്ന് 10% ആയി കുറച്ചു. വിരമിക്കൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സാമ്പത്തിക അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം നൽകുകയാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബാധകമായ യോഗ്യതാ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, വീട് നിർമാണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അംഗങ്ങൾക്ക് ഭാഗിക പിൻവലിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാം. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി രണ്ട് മാസമായി കുറച്ചു. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട യോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾക്ക് പി.എഫ് സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയും ഇ.പി.എഫ്.ഒ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 12 മാസം കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് മാസത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് ശേഷം വിത്ഡ്രോവലിനായി അപേക്ഷിക്കാം. പുതിയ ജോലി തേടുന്ന സമയത്ത് സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പരിഷ്കാരം സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വിരമിച്ചവർക്ക് പി.എഫ് തുക തവണകളായി പിൻവലിക്കാം
സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിന് അംഗീകാരം നൽകിയതാണ് നിർണായക മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ, വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മുഴുവൻ തുകയും ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം, ശേഖരിച്ച പി.എഫ് സമ്പാദ്യം കൃത്യമായ തവണകളായി കൈപ്പറ്റാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
നിർദിഷ്ട പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത്: ശേഖരിച്ച തുകയിൽ നിന്നുള്ള ആനുകാലിക പിൻവലിക്കലുകൾ, ഒരു ഭാഗം ഒറ്റത്തുക പിൻവലിച്ച ശേഷമുള്ള തവണകൾ, കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുക നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പലിശ മാത്രം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവ. നിലവിലെ പി.എഫ് ബാലൻസിന് ബാധകമായ ഇ.പി.എഫ് നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. അന്തിമ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കാനും തുക പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കും. പേഔട്ട് കാലയളവിനിടയിൽ വരിക്കാരൻ മരിച്ചാൽ, നോമിനിക്കോ ആശ്രിതനോ ബാക്കിയുള്ള തുക പിൻവലിക്കുകയോ തവണകൾ തുടർന്നും കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യാം.
പുതിയ എസ്.ഡബ്ല്യു.പി സൗകര്യത്തിന്റെ പ്രയോജനം ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?
ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പി.എഫ് സമ്പാദ്യമുള്ള 55 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഏകദേശം 6.32 ലക്ഷം വരിക്കാർക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നിക്ഷേപമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ വിരമിച്ചവർക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം നേടാൻ ഈ നടപടി സഹായിച്ചേക്കാം.
എന്നാൽ വിശദമായ നടത്തിപ്പ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇ.പി.എഫ്.ഒ പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് ശേഷമേ എസ്.ഡബ്ല്യു.പി സൗകര്യം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകൂ. എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇ.പി.എഫ് കോർപ്പസ്.