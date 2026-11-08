ദീപാവലിക്ക് പുതിയ കാർ വാങ്ങിയോ; ഈ ചെലവുകൾ അറിയാതെ പോകരുത്!text_fields
ദീപാവലി ഓഫറുകളും ആകർഷകമായ ഫിനാൻസ് സ്കീമുകളും കണ്ട് പലരും പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. മിക്കവരും ഡൗൺ പേയ്മെന്റും ഇ.എം.ഐയും മാത്രം നോക്കിയാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവുക. വാഹനം ഓടിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും പല ചെലവുകളുമുണ്ട്. കാർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 5 ചെലവുകൾ ഇതാ:
ഇന്ധന ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടും
ദിവസവും ഓഫീസിലേക്കുള്ള യാത്ര, വാരാന്ത്യ യാത്രകൾ, പെട്ടന്നുള്ള വാർത്തകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ധനം ചെലവാകും. മൈലേജുള്ള വാഹനങ്ങളായാലും ദിവസേനയുള്ള ദൂരം കൂടിയാലും ചെലവേറും. അതുകൊണ്ട് ഇ.എം.ഐ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസത്തെ ഇന്ധന ചെലവ് കണക്കാക്കണം.
ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ ചെറിയ ചെലവല്ല
ആദ്യ വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ-റോഡ് വിലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രീമിയം പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാറിന്റെ തരത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
പതിവ് സർവീസും മെയിന്റനൻസും
സൗജന്യ സർവീസ് എന്നാൽ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. ടയർ അലൈൻമെന്റ്, വീൽ ബാലൻസിങ്, മറ്റ് ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ, ചില ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റൽ എന്നിവക്ക് പണം അധിക പണം നൽകേണ്ടി വരും. സൗജന്യ സർവീസിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനം പരിപാലിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരും.
പാർക്കിങ്ങും ടോൾ ചാർജുകളും
നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ, അതിനായി വാടക നൽകേണ്ടി വരും. അതിനൊപ്പം ഹൈവേ ടോൾ, ഓഫീസിലെ പാർക്കിങ് ചാർജ്, മറ്റ് പാർക്കിങ് ചെലവുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ചെലവുകൾ കൂടാം.
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ടയറുകൾ, മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ
ടയർ പഞ്ചറാകുക, ബമ്പർ കേടാവുക, കാറിന്റെ ബാറ്ററി തകരാറിലാവുക എന്നിവ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ടയറുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.