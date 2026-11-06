കാർഡിൽ റിവാർഡ് പോയിന്റുകളുണ്ടോ? എങ്ങന ഉപയോഗിക്കാം, അറിയേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ!text_fields
സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ബില്ലടയ്ക്കാൻ കാർഡ് നൽകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ്യർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം: 'സർ, നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ റിവാർഡ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. അതിൽനിന്ന് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബിൽ തുക കുറയ്ക്കട്ടേ?' ചില വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൗകര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ വിവരം ഉപഭോക്താവ് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും. അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല. കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഇടപാടുകളിലൂടെ ലഭിച്ച പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബില്ലിലെ തുക കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ പോയന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അവയ്ക്ക് എത്ര രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ട്? എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ? പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.
എന്താണ് റിവാർഡ് പോയന്റുകൾ?
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചിത ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ലോയൽറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് റിവാർഡ് പോയന്റുകൾ. കാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഓരോ നിശ്ചിത തുക ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും നിശ്ചിത പോയിന്റുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കും.എന്നാൽ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഒരേ നിരക്കിൽ പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ചില കാർഡുകളിൽ ഷോപ്പിങ്ങിനും യാത്രയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കാം. ഇന്ധനം, ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾ, പണം പിൻവലിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചില ഇടപാടുകൾക്ക് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.ഇവ സാധാരണ പണമല്ല. ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച മൂല്യത്തിനും നിബന്ധനകൾക്കും അനുസരിച്ച് വൗച്ചറുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലിലെ തുക കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളാണ്.
സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ?
കഴിയും. എന്നാൽ എല്ലാ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും എല്ലാ കാർഡുകൾക്കും ഈ സൗകര്യമുണ്ടാകില്ല. ബാങ്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്.ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബില്ലടയ്ക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ്യർ തന്നെ പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താവ് ക്യാഷ്യറോട് ആവശ്യപ്പെടണം. കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിലൂടെയോ പ്രത്യേക പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെയോ പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും.ഉദാഹരണത്തിന് Kotak Bank-ന്റെ PayByPoints സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ പോയിന്റുകളുടെ മൂല്യം ബില്ലിൽ കുറയ്ക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള തുക കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ ഈ സൗകര്യമുണ്ടോയെന്നും ആ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നും ആദ്യം പരിശോധിക്കുക.
ഒരു പോയന്റിന് എത്ര രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ട്?
ഒരു റിവാർഡ് പോയന്റിന് എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഒരേ മൂല്യമല്ല. ഒരേ ബാങ്കിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാർഡുകളിൽപ്പോലും മൂല്യം മാറാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാർഡിൽ ഒരു പോയന്റിന് 25 പൈസ ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാർഡിൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത മൂല്യമായിരിക്കാം.പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും മൂല്യത്തെ ബാധിക്കും. വൗച്ചറിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൂല്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രെഡിറ്റായി മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായേക്കാം. അതിനാൽ പോയന്റുകളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കാതെ അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യഥാർഥത്തിൽ എത്ര രൂപയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കണം.
പോയന്റുകൾക്ക് കാലാവധിയുണ്ടോ?
ഉണ്ട്. പല ബാങ്കുകളും റിവാർഡ് പോയന്റുകൾക്ക് നിശ്ചിത കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത പോയന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാം.ഉദാഹരണത്തിന് SBI Card-ന്റെ സാധാരണ റിവാർഡ് പോയന്റുകൾക്ക് 24 മാസത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. ICICI Bank ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ റിവാർഡ് പോയന്റുകൾക്ക് സാധാരണയായി 36 മാസത്തെ കാലാവധിയുണ്ട്. എന്നാൽ കാർഡിന്റെ പ്രത്യേകതയും ബാങ്കിന്റെ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം.അതിനാൽ ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിലോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലോ പോയന്റുകളുടെ ബാലൻസും കാലാവധി തീരുന്ന തീയതിയും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം?
ബാങ്കിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയും നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.
- ഷോപ്പിങ്: ബാങ്കിന്റെ പങ്കാളികളായ കടകളിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വൗച്ചറുകൾ വാങ്ങാനും.
- യാത്ര: വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്.
- ബിൽ പേയ്മെന്റ്: അനുവദിക്കുന്ന കാർഡുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുക കുറയ്ക്കാൻ.
- ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ: ബാങ്കിന്റെ റിവാർഡ് കാറ്റലോഗിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്.
- ഭക്ഷണവും വിനോദവും: പങ്കാളികളായ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും മറ്റ് സേവനങ്ങളിലും.
പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1. കാലാവധി പരിശോധിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പോയന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവയുടെ കാലാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓർമപ്പെടുത്തൽ ക്രമീകരിക്കാം.
2. റിഡംപ്ഷൻ മൂല്യം താരതമ്യം ചെയ്യുക:വൗച്ചർ, ഉൽപ്പന്നം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
3. റിഡംപ്ഷൻ ചാർജ് അറിയുക:ചില ബാങ്കുകൾ പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് SBI Card, ICICI Bank എന്നിവയുടെ ചില റിഡംപ്ഷൻ ഇടപാടുകൾക്ക് 99 രൂപയും ബാധകമായ നികുതികളും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാർജ് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
4. അനാവശ്യമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങരുത്:പോയന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായി ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിയല്ല. പോയന്റുകളുടെ പേരിൽ അധികം ചെലവഴിക്കരുത്.
5. ബാങ്കിന്റെ നിബന്ധനകൾ വായിക്കുക: കുറഞ്ഞത് എത്ര പോയന്റ് വേണം, എത്ര പോയന്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് ഇടപാടുകൾക്ക് പോയന്റുകൾ ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാർഡിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
6. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ കൃത്യമായി അടയ്ക്കുക:റിവാർഡ് പോയന്റുകൾ ലഭിക്കാനായി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിൽ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ പലിശയും മറ്റു ചാർജുകളും വരാം. ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കാം.
റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ അവ ലഭിക്കാനായി മാത്രം അധികമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ല സാമ്പത്തിക ശീലമല്ല. സാധാരണയായി നടത്തേണ്ട ചെലവുകൾ കാർഡ് വഴി നടത്തുകയും ബിൽ പൂർണമായി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പോയന്റുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം.നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ എത്ര പോയിന്റുകളുണ്ട് എന്നതിലുപരി അവയ്ക്ക് എത്ര രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ടെന്നും എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അറിയുന്നതിലാണ് യഥാർഥ നേട്ടം.