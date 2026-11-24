എട്ടാം ശമ്പള കമീഷൻ:18,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 65,000 രൂപയായേക്കുംtext_fields
എട്ടാം ശമ്പള കമീഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജൂനിയർ, സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള ശമ്പള അന്തരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ശമ്പള ഘടനയിൽ വരാനിടയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ രണ്ട് പ്രധാന ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളായ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനും ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിനും ഇരു സംഘടനകളും വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കുകയും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിലവിലെ ശമ്പള ഘടനയിലും പേ മാട്രിക്സിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
ഏകീകൃത ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, ഗ്രേഡഡ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ എന്നിവയോടുള്ള സമീപനത്തിലാണ് രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി 65,000 രൂപയും കൂടിയ ശമ്പളമായി 9 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശമ്പള തലങ്ങളിലുമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഏകദേശം 3.61 എന്ന ഏകീകൃത ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറാണ് അവർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ പ്രകാരം നിലവിൽ 18,000 രൂപയുള്ള ലെവൽ 1 (Level 1) ജീവനക്കാരുടെ എൻട്രി ലെവൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 65,000 രൂപയായി ഉയരും. അതേസമയം, നിലവിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപയുള്ള ലെവൽ 18-ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഏകദേശം 9.02 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരേ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ബാധകമാകുന്നതിനാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ ശമ്പളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ അനുപാതം 1:13.9 ആയി തന്നെ തുടരും.
അതേസമയം, വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കിടയിലെ ശമ്പള അന്തരം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (IRTSA) ഗ്രേഡഡ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനപ്രകാരം, ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പള തലത്തിനനുസരിച്ച് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇത് ലെവൽ 1 ജീവനക്കാർക്ക് 2.92ൽ ആരംഭിച്ച് ലെവൽ 17, 18 എന്നീ തലങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ക്രമേണ 4.38 ആയി ഉയരും. അതിനാൽ, സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉയർന്ന ശമ്പള തലങ്ങളിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കും കൂടുതൽ ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകും.
നിലവിലെ ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ ശമ്പള ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഐ.ആർ.ടി.എസ്.എ നിർദ്ദേശം ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 52,600 രൂപയായും, ലെവൽ 6 ജീവനക്കാരുടേത് 1,23,900 രൂപയായും, ലെവൽ 12 ജീവനക്കാരുടേത് 2,99,500 രൂപയായും, ലെവൽ 18 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേത് 10,95,000 രൂപ വരെയായും ഉയർത്തിയേക്കാം. താഴ്ന്ന തലങ്ങളിൽ എം.എസ്.എ നിർദ്ദേശമാണ് ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നൽകുന്നതെങ്കിലും (ലെവൽ 1-ന് 65,000 രൂപ, ലെവൽ 6-ന് 1,27,800 രൂപ), ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഐ.ആർ.ടി.എസ്.എ ഫോർമുല നൽകുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ ശമ്പളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 1:20.8 ആയി വർദ്ധിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാധാരണയായി 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ശമ്പള കമീഷനുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ജീവിതനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അടുത്ത ശമ്പള കമീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് വരെ (ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം) ശമ്പളത്തെയും അലവൻസുകളെയും പെൻഷനുകളെയും എട്ടാം ശമ്പള കമീഷന്റെ ശുപാർശകൾ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ന്യായമായ ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മതിയായ സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ കമ്മീഷന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശുപാർശകൾ മാത്രമാണ്. അവക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്തിമ ശമ്പള ഘടന കമീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.