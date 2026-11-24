അടൽ പെൻഷൻ യോജന: വിരമിച്ച ശേഷം 5,000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷന് എത്ര നിക്ഷേപിക്കണം?text_fields
അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും വിരമിക്കലിന് ശേഷം ഉറപ്പായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന. പ്രായപൂർത്തിയായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ കൃത്യമായി വിഹിതം അടയ്ക്കുകയും 60 വയസ് തികഞ്ഞ ശേഷം ഉറപ്പായ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നേടുകയും ചെയ്യാൻ ഈ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നു.
പ്രതിമാസം1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ലാബുകളിലായാണ് പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നത്. വരിക്കാരൻ ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക, വിഹിതം അടയ്ക്കുന്ന കാലയളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിക്ഷേപ തുക ഇരിക്കുന്നത്.
അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ ആർക്കൊക്കെ ചേരാം?
18 മുതൽ 40 വയസ് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേരാം. 2022 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ആദായനികുതി ദായകർക്ക് പുതിയ അടൽ പെൻഷൻ യോജന അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അർഹതയില്ല. എന്നാൽ, 2022 സെപ്റ്റംബർ 30നോ അതിനു മുമ്പോ ചേർന്നവർക്ക് നികുതി നില പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടരാനും വിഹിതം അടയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്ക് ശാഖയോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസോ സന്ദർശിച്ചോ, അതത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയോ വ്യക്തികൾക്ക് ചേരാം. തൊഴിൽ നില പരിഗണിക്കാതെയോ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ആർക്കും പദ്ധതിയിൽ ചേരാം.
പ്രതിമാസം 5,000 പെൻഷനായി 30 വയസുകാരൻ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം?
പദ്ധതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചാർട്ട് പ്രകാരം, 30ാം വയസിൽ പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന ഒരാൾ 60 വയസ് തികയുന്നത് വരെ 30 വർഷത്തേക്ക് വിഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടിവരും. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ പ്രതിമാസം 5,000 രൂപ പെൻഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 30 വയസുകാരനായ വരിക്കാരൻ അടുത്ത 30 വർഷത്തേക്ക് വിഹിതം അടയ്ക്കും.
പ്രതിമാസ വിഹിതമായി 577 അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ നിക്ഷേപം 2.07 ലക്ഷമായും, ത്രൈമാസ വിഹിതമായി 1,720 അടയ്ക്കുമ്പോൾ 2.06 ലക്ഷമായും, അർദ്ധ വാർഷിക വിഹിതമായി 3,405 അടയ്ക്കുമ്പോൾ 2.04 ലക്ഷമായും മാറും. അടയ്ക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ആകെ നിക്ഷേപത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, ഉറപ്പായ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 5,000 ആയി തന്നെ തുടരും. ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും ആവശ്യമായ വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പെൻഷൻ സ്ലാബായ 5,000ന്, 18 വയസുകാരന് 210 മുതൽ 40 വയസിൽ ചേരുന്ന ആൾക്ക് 1,454 വരെയാണ് പ്രതിമാസ വിഹിതം.
വരിക്കാരന്റെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ഓട്ടോമറ്റിക് ആയി ഈടാക്കും. പ്രതിമാസ വിഹിതം മാസത്തിലെ ഏത് ദിവസവും ഈടാക്കാം. അതേസമയം ത്രൈമാസ വിഹിതം ഓരോ പാദത്തിന്റെയും ആദ്യ മാസത്തിലും (ഏപ്രിൽ, ജൂലൈ, ഒക്ടോബർ, ജനുവരി) അർദ്ധ വാർഷിക വിഹിതം ഏപ്രിൽ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
വിരമിക്കലിന് ശേഷം പദ്ധതി നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
60 വയസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പെൻഷൻ സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് വരിക്കാർക്ക് 1,000 മുതൽ 5,000 വരെ ഉറപ്പായ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കും. ഇത് അവരുടെ മരണം വരെ തുടരും. വരിക്കാരന്റെ മരണശേഷം, അതേ പെൻഷൻ പങ്കാളിക്ക് ലഭിക്കും. വരിക്കാരന്റെയും പങ്കാളിയുടെയും മരണശേഷം, സമാഹരിച്ച പെൻഷൻ കോർപ്പസ് (corpus) നോമിനിക്ക് തിരികെ നൽകും. 5,000 പെൻഷൻ സ്ലാബിന്, നോമിനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനാപരമായ കോർപ്പസ് തുക 8.5 ലക്ഷമാണ്.
പദ്ധതി സ്ഥിര ആദായ നിരക്ക് ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല. പകരം, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിമാസ പെൻഷനാണ് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നത്; പി.എഫ്.ആർ.ഡി.എ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് വിഹിതങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. എസ്.ബി.ഐ പെൻഷൻ ഫണ്ട്, എൽ.ഐ.സി പെൻഷൻ ഫണ്ട്, യു.ടി.ഐ റിട്ടയർമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നിവയാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നിക്ഷേപ വരുമാനം അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കുറവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നികത്തും. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്ന വരുമാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വരിക്കാർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.