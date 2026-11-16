റബർ വില എങ്ങോട്ടാ? കർഷകർക്കിനി ആശ്വാസം

റബർ വില എങ്ങോട്ടാ? കർഷകർക്കിനി ആശ്വാസംtext_fields
റബർ കർഷകർ കണ്ണീരൊപ്പി മന്ദസ്മിതം തൂകിത്തുടങ്ങിയ സമയമാണിത്. കൂലിച്ചെലവും കഴിഞ്ഞ് ലാഭം പോക്കറ്റിലിടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ. എന്നാൽ, റബർവില കുതിച്ചുയരുന്നത് ടയർ കമ്പനികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം കിലോക്ക് 265.62 രൂപയായിരുന്ന റബർവില നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ 300 രൂപയിലെത്തി. പിന്നീട് നേരിയ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും കർഷകർ ആശ്വാസത്തിലാണ്.
2011ൽ 243 രൂപയും 2024ൽ 255 രൂപയുമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിലെ ഉയർന്ന വില. റബർവില 300 രൂപയിലെത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ 250–261 രൂപ നിരക്കിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ഉയർന്നത്. ഇതാണ് ടയർ കമ്പനികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. മലേഷ്യയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കിലോക്ക് 240 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 140 രൂപയാണ്. തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്ക് വിപണിയിൽ ആർ.എസ്.എസ്-4 റബറിന് കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 260–262 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില.
ഡ്യൂട്ടി ഇളവ് തേടി ആത്മ
അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര വിപണികളിലെ റബർവിലയിലെ അന്തരം കുറക്കാൻ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടയർ ഉൽപാദകരുടെ സംഘടനയായ ആത്മ (ഓട്ടോമോട്ടിവ് ടയർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ-എ.ടി.എം.എ) കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് കത്ത് നൽകി. 2025-26ൽ ഇന്ത്യയിൽ റബർ ഉൽപാദനം 9.05 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നപ്പോൾ ആവശ്യകത 14.27 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു. 5.22 ലക്ഷം ടണ്ണിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ ഇറക്കുമതി അനിവാര്യമാണ്. ആഭ്യന്തര വില കിലോക്ക് 300 രൂപയിലെത്തിയത് ടയർ നിർമാണച്ചെലവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ചരക്കുകടത്ത് ചെലവുകളിലെ വർധനയും ടയർ വ്യവസായത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്. 27,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ടയർ കയറ്റുമതി നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് ആത്മയുടെ ആവശ്യം.
നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ കേരളത്തിൽ ടാപ്പിങ് സജീവമാകുന്നതോടെ വിപണിയിലെത്തുന്ന റബറിന്റെ അളവ് കൂടും. രാജ്യാന്തര വില കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ടയർ കമ്പനികൾ ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിച്ചാൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ ആഭ്യന്തര വിലയിൽ സമ്മർദമുണ്ടായേക്കാം.
ഭാവി ശോഭനം
ലോകത്താകമാനം ഏകദേശം 15.6 ദശലക്ഷം ടൺ റബർ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഉൽപാദനം 15.2 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ 4,00,000 ടണ്ണിന്റെ കുറവ് വിപണി വിലയെ ഉയർത്തി നിർത്തും.
ആഗോളതലത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമാണം വർധിക്കുന്നത് ടയർ വ്യവസായത്തിൽ റബറിന്റെ ഉപയോഗം വൻതോതിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഭാരം താങ്ങേണ്ടതിനാൽ ടയർ നിർമാണത്തിന് കൂടുതൽ റബർ ആവശ്യമാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് പെട്രോളിയം അധിഷ്ഠിത സിന്തറ്റിക് റബറിന്റെ നിർമാണച്ചെലവും കൂട്ടും. ഇത് സ്വാഭാവിക റബറിലേക്ക് കൂടുതൽ കമ്പനികൾ തിരിയാൻ കാരണമാകും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി വിശകലന ഏജൻസിയായ ട്രേഡിങ് ഇക്കണോമിക്സ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ, വരും പാദങ്ങളിൽ ആഗോള റബർ നിരക്ക് ഉയരുമെന്നാണ്. റബർ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ സർക്കാർ ഇളവ് വരുത്തിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽനിന്ന് വില അൽപം താഴേക്ക് പോയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും 275ന് മുകളിൽ തന്നെ വില തുടരാനാണ് സാധ്യത. സമീപഭാവിയിൽ വലിയ വിലയിടിവ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.