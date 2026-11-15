വാൾസ്ട്രീറ്റിനെ വിറപ്പിച്ച് ഓഹരി തകർച്ച!; ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം ആഗോള നിക്ഷേപകരെ നിരാശരാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്

വാൾസ്ട്രീറ്റിനെ വിറപ്പിച്ച് ഓഹരി തകർച്ച!; ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം ആഗോള നിക്ഷേപകരെ നിരാശരാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയമാണെന്ന ആരോപണവുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിക്ക് 3 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ മൂല്യമാണ് നഷ്ടമായതെന്നും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വെറുത്തുവെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ' കുറിച്ചു. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിക്ക് 3 ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടമായത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ? മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കാണാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, വിപണി അതിനുശേഷം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്ക ഉടൻ തന്നെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നിലയിലേക്ക് എത്തും' ട്രംപ് കുറിച്ചു.
വാൾസ്ട്രീറ്റിലെ വൻ ചാഞ്ചാട്ടവും എ.ഐ ഓഹരികളുടെ തകർച്ചയും
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിനമായ നവംബർ 4-ന് ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് 3 ശതമാനവും എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 1.6 ശതമാനവും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ നവംബർ 5-ന് വിപണി കനത്ത തകർച്ച നേരിട്ടു. ഡൗ ജോൺസ് 3.4 ശതമാനവും, എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 4.4 ശതമാനവും, നാസ്ഡാക് കോമ്പോസിറ്റ് 5.5 ശതമാനവുമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഈ വിറ്റഴിക്കലിൽ പ്രമുഖ യു.എസ് ഓഹരികളുടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 3 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ് ഇടിവുണ്ടായത്. ഇതിൽ നാസ്ഡാക് 100 സൂചികയ്ക്ക് മാത്രം ഏകദേശം 2.3 ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടമായി.
തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ മാത്രമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും, സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ആശങ്കകളാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയതെന്ന് വിപണി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭൂരിപക്ഷം നിർമിത ബുദ്ധി വികസനത്തിനും ഡാറ്റാ സെന്റർ നിർമാണത്തിനും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന ആശങ്ക നിക്ഷേപകരെ ബാധിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ പ്രമുഖ സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പനികളായ ക്വാൽകോം, 'ആം' എന്നിവയുടെ വരുമാന പ്രവചനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാതിരുന്നതും ടെക് ഓഹരികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
വിപണി തിരിച്ചുകയറിയോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നതെന്ത്?
നവംബർ 5-ലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നവംബർ 9-ന് യു.എസ് വിപണി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 2.3 ശതമാനവും, ഡൗ ജോൺസ് 2.2 ശതമാനവും, നാസ്ഡാക് 2.7 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വ്യാപാര ദിനമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഈ തിരിച്ചുവരവ് നേരത്തെയുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായും നികത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് 'ഫാക്ട് ചെക്ക് ഓർഗ്' വിശകലനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നവംബർ 9-ന് വിപണി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഡൗ ജോൺസ് സൂചിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 1.2 ശതമാനം ഉയർന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും, എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തേക്കാൾ അല്പം താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓഹരി സൂചികകളിലെ ചലനങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസവുമായി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും കോർപ്പറേറ്റ് വരുമാനവും എ.ഐ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ആശങ്കകളും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.