സ്വർണം ഇന്നും താഴോട്ടുതന്നെ! ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ; വെള്ളിവിലയും ഇടിഞ്ഞു

സ്വർണം ഇന്നും താഴോട്ടുതന്നെ! ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ; വെള്ളിവിലയും ഇടിഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: വിപണിയെ പിടിച്ചുലച്ച് സ്വർണ വിലയിടിവ് തുടരുന്നു. ഇന്നും വില കുറഞ്ഞു. ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. വെള്ളിവിലയിലും ഇടിവ് തുടരുകയാണ്.
സ്വർണം പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 1,00,320രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,540 രൂപയുമായി. വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് 5 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 190 രൂപയാണ് ഗ്രാംവില.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സ്വർണ വിപണി കൂപ്പുകുത്തുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 0.42 ഡോളർ ഇടിഞ്ഞ് 3,867.4 ഡോളറാണ് വില.
ശനിയാഴ്ച പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 1,00,920 ആയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതേവില തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും തുടർന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു തവണകളിലായി 1800 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,00,720 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840