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    സ്വർണം ഇന്നും താഴോട്ടുതന്നെ! ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ; വെള്ളിവിലയും ഇടിഞ്ഞു

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    സ്വർണം ഇന്നും താഴോട്ടുതന്നെ! ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ; വെള്ളിവിലയും ഇടിഞ്ഞു
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    കൊച്ചി: വിപണി​യെ പിടിച്ചുലച്ച് സ്വർണ വിലയിടിവ് തുടരുന്നു. ഇന്നും വില കുറഞ്ഞു. ഏഴുമാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. വെള്ളിവിലയിലും ഇടിവ് തുടരുകയാണ്.

    സ്വർണം പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 1,00,320​രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,540 രൂപയുമായി. വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് 5 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 190 രൂപയാണ് ഗ്രാംവില.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സ്വർണ വിപണി കൂപ്പുകുത്തുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 0.42 ഡോളർ ഇടിഞ്ഞ് 3,867.4 ഡോളറാണ് വില.

    ശനിയാഴ്ച പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 1,00,920 ആയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതേവില തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും തുടർന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു തവണകളിലായി 1800 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,00,720 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,07,080

    06. 1,05,120

    06. 1,05,200

    07. 1,05,280

    09. 1,06,040

    10. 1,05,680 (രാവിലെ)

    10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)

    11. 1,04,120

    12. 1,02,520

    13. 1,01,560 (രാവിലെ)

    13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)

    14. 1,00,920

    15. 1,00,920

    16. 1,00,320

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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