ഉഴുന്നിനും തുവരപരിപ്പിനും സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്നാട്; കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചുtext_fields
സംസ്ഥാനത്ത് റീട്ടെയിൽ വില അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരിയേക്കാൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രധാന പയറുവർഗങ്ങളായ തുവരപ്പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന് എന്നിവക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ നിർദേശത്തിന് ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകി.പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുക, ന്യായമായ വിലയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, അവശ്യസാധന നിയമപ്രകാരം അരി, പയറുവർഗങ്ങൾ, പാചക എണ്ണ, സവാള എന്നിവക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ അനുമതി തേടി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ കാര്യ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും സവാളയുടെ (റീട്ടെയിൽ, ഹോൾസെയിൽ) വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്ന പ്രവണതയുള്ളതിനാൽ, സവാളക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റോക്ക് പരിധികൾ:
- ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരികൾ: തുവരപ്പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് വെവ്വേറെ 200 ടൺ വരെ.
- റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികൾ & ബിഗ് ചെയിൻ റീട്ടെയിലർമാർ: ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 5 ടൺ വീതം.
- മില്ലുടമകൾ: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ശരാശരി സംസ്കരണ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക സംസ്കരണ ശേഷിയുടെ 25% (ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്).
- ഇറക്കുമതിക്കാർ: ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എത്തിയ ശേഷം 45 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് കൈവശം വെക്കാൻ പാടില്ല.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, എൽ നിനോ, മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ കാരണമുണ്ടായ വിളനാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാപാരികളും മില്ലുടമകളും വൻതോതിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് പണപ്പെരുപ്പത്തിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
അതേസമയം ചില പയറുവർഗങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിതരണ സാഹചര്യം സർക്കാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ പയറുവർഗങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർഷം തോറും 4.68% ആയിരുന്നു.
ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനുമായി തങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള പയറുവർഗങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിൽ വിപണിയിലേക്ക് പുറത്തുവിടുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ എല്ലാത്തരം പയറുവർഗങ്ങളുടെയും കരുതൽ ശേഖരം റെക്കോർഡ് അളവായ 3.8 ദശലക്ഷം (38 ലക്ഷം) ടണ്ണായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.