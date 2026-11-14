കണ്ണ് മാത്രമല്ല, പോക്കറ്റും കരയിപ്പിച്ച് ഉള്ളിവില; ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് തീവില, സവാളക്കും വില കൂടി

കണ്ണ് മാത്രമല്ല, പോക്കറ്റും കരയിപ്പിച്ച് ഉള്ളിവില; ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് തീവില, സവാളക്കും വില കൂടിtext_fields
ചെറിയ ഉള്ളി വില റെക്കോഡ് കുതിപ്പിലേക്ക്. കൊയമ്പത്തൂർ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളി വില കിലോക്ക് 180 ആയി ഉയർന്നു. ചില്ലറ വിൽപന വില 200ലേക്കും എത്തി. നിലവിൽ കൊയമ്പത്തൂരിലെ ആലാന്തുറ ഭാഗത്തും പല്ലടത്തുമുള്ള കർഷകരുടെ കൈവശമാണ് ചെറിയ ഉള്ളി സ്റ്റോക്കുള്ളത്.
തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാസത്തോളമായി ഉള്ളി വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സവാളയുടെ വിലയിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സവാള വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് വിളവ് കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. മഴ കാരണം ഉള്ളികൾ അഴുകുന്നതും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ 60 രൂപയാണ് സവാളയുടെ മൊത്തവില. വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സവാളയെത്തുന്നതോടെ വില 40ലേക്ക് കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയിൽ പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. വെളുത്തുളളിക്ക് കിലോ 300 രൂപയായി വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിലക്കയറ്റം.