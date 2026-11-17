തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയുംtext_fields
മുംബൈ: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി. ബോംബെ സൂചിക സെന്സെക്സും ദേശീയ സൂചിക നിഫ്റ്റിയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുക, കമ്പനികളുടെ ലാഭം കൂടുക, വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ശക്തമായ വരവ് എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം.
ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 427 പോയിന്റ് അഥവാ 0.52 ശതമാനം ഉയർന്ന് 82,532ലെത്തി. ഒരുഘട്ടത്തിൽ 791 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 82,897.49 വരെ എത്തിയിരുന്നു. മറുവശത്ത് നിഫ്റ്റി 50 96.30 പോയിന്റ് അഥവാ 0.38 ശതമാനം ഉയർന്നു. 25,387.40 ലാണ് നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വ്യാപാരത്തിനിടെ ഇത് 25,501.35 വരെ എത്തിയിരുന്നു.
ഈ മാസം ഇതുവരെ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും 11 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുതിപ്പ് തുടർന്നാൽ സൂചികകൾക്ക് സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്താം. നിലവിൽ സൂചികകൾ റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് 4 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്.
നിഫ്റ്റി 50ൽ 3.24 ശതമാനം ഉയർന്ന അദാനി എന്റർപ്രൈസസാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഐഷർ മോട്ടോഴ്സ്, മാക്സ് ഹെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്നിവയും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അതേസമയം ഐടി കമ്പനിയായ എച്ച്.സി.എൽ ടെകാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ടത്. 2.09 ശതമാനമാണ് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവർ ഗ്രിഡ്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ലൈഫ്, ഒ.എൻ.ജി.സി എന്നിവയും നഷ്ടം നേരിട്ടു.
വിശാല വിപണിയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രവണതയാണ് കാണിച്ചത്. നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100 0.25 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 100 0.22 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.