ഓഹരി വിപണിയിൽ കുതിപ്പ്; 900 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് സെൻസെക്സ്, ബാങ്കിങ് മേഖലക്ക് നേട്ടംtext_fields
മുംബൈ: ബാങ്കിങ്, ധനകാര്യ ഓഹരികളുടെ വാങ്ങലുകൾ ശക്തമായതോടെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ കുതിപ്പ്. ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 897.96 പോയിന്റ് അഥവാ 1.08 ശതമാനം ഉയർന്ന് 83,919.71ലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എൻ.എസ്.ഇ നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക 286.30 പോയിന്റ് അഥവാ 1.12 ശതമാനവും ഉയർന്ന് 25,800.60ലുമെത്തി.
ഓഹരി വിപണിയുടെ കുതിപ്പിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയാണ് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. സെൻസെക്സിൽ മുന്നിൽ 3.47 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്കാണ്. കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് (2.59 ശതമാനം), ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് (2.16 ശതമാനം), ആക്സിസ് ബാങ്ക് (2.12 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. ബജാജ് ഫിനാൻസ് 2.29 ശതമാനവും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് 0.96 ശതമാനവും ഉയർന്നു. മാരുതി സുസുക്കി, അൾട്രാടെക് സിമന്റ്, പവർ ഗ്രിഡ്, ടി.സി.എസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എസ്.ബി.ഐ, റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് എന്നിവയും നേട്ടമുണ്ടാക്കി
അതേസമയം, ടൈറ്റനാണ് സെൻസെക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ടത്. ടൈറ്റന്റെ ഓഹരിയിൽ 1.71 ഇടിവാണുള്ളത്. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ 1.69 ശതമാനവും എൻ.ടി.പി.സി 1.18 ശതമാനവും ഇറ്റേണൽ 1.09 ശതമാനവും എന്നിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, ഐ.ടി.സി, സൺ ഫാർമ, ബി.ഇ.എൽ എന്നിവയും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
നിഫ്റ്റി 50 സൂചികയിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് 2.49 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിഫ്റ്റി പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് 3.01 ശതമാനം ഉയർന്നു. നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് 2.02 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. റിയൽറ്റി, ഐ.ടി സൂചികകളും പി.എസ്.യു ബാങ്കും ഓഹരിയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, മീഡിയ 1.68 ശതമാനം താഴ്ന്നപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് 0.40 ശതമാനം, മെറ്റൽ 0.23 ശതമാനം, എഫ്.എം.സി.ജി 0.06 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു.
അതേസമയം, ആഗോള വിപണി വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുമ്പോളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ബാങ്കിങ്, ഐ.ടി ഓഹരികളിലെ വാങ്ങൽ, വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ (എഫ്.ഐ.ഐ) തുടർച്ചയായ വരവ്, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഉയർച്ച എന്നിവ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടി. ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളിൽ നവംബറിൽ മാത്രം 12 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിദേശ നിക്ഷേപമുണ്ടായെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രൂപ ഡോളറിനെതിരെ ശക്തിപ്പെട്ടതും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞതും വിപണിക്ക് തുണയായി.
എന്നാൽ ഈ കുതിപ്പ് ചെറുകിട ഓഹരികൾ കാര്യമായി പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 100 സൂചിക 0.13 ശതമാനം താഴ്ന്നപ്പോൾ സ്മോൾക്യാപ് 250 സൂചിക 0.10 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. മൈക്രോക്യാപ് 250 സൂചിക 0.87 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വിപണി നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.