റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് കറുത്തപൊന്ന്; കുരുമുളക് വില 1000 രൂപ തൊടുമോ? കർഷകർ ആകാംക്ഷയിൽ...text_fields
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ കാർഷിക വിപണിയിൽ കുരുമുളകിന്റെ വില ചരിത്രപരമായ കുതിപ്പിലാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് കിലോക്ക് 250-270 രൂപ എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ 'കറുത്ത പൊന്ന്', ഇന്ന് യാതൊരു തളർച്ചയുമില്ലാതെ സർവകാല റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് കുരുമുളക് വിപണി വീണ്ടും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വിപണികളിൽ കുരുമുളക് വില കിലോക്ക് 750 രൂപയോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക വിപണികളിലും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിലും ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള കുരുമുളകിന് 850 രൂപ മുതൽ 900 രൂപ വരെയും വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കിലോക്ക് 1000 രൂപയെന്ന സ്വപ്നവില യാഥാർഥ്യമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ശക്തമായി ഉയരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കുരുമുളക് കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ മഴയും വേനലിലെ കാഠിന്യവും മൂലം വള്ളികളിൽ കായ്ഫലം കുറഞ്ഞു. കൂടാതെ, പല കർഷകരും കൂടുതൽ ആദായപ്രതീക്ഷ മറ്റ് കൃഷികളിലേക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഏലം, റബ്ബർ എന്നിവയിലേക്ക്) തിരിഞ്ഞത് കുരുമുളകിന്റെ ഉൽപാദനം വൻതോതിൽ കുറയാൻ കാരണമായി.
കേരളത്തിന് പുറമെ കർണാടക, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിളവെടുപ്പ് കുറവാണ്. എന്നാൽ, ദേശീയതലത്തിൽ മസാല കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യൻ വിപണികളിൽ നിന്നും കുരുമുളകിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ഉൽപന്നം ലഭ്യമല്ലാത്തത് വ്യാപാരികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
ശ്രീലങ്ക, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളക് ഇറക്കുമതിയിൽ വന്ന കുറവും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലനിലവാരവും ഇതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
കിലോ 1000 രൂപ യാഥാർഥ്യമാകുമോ?
സ്വർണത്തിന് സമാനമായി കുരുമുളക് വിലയും ഭാവിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതി ക്വിന്റൽ (കിലോക്ക് 1000 രൂപ) എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കാർഷിക സമൂഹം. വിപണിയിലെ നിലവിലെ ട്രെൻഡ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതീക്ഷക്ക് അടിത്തറയുണ്ട്.
വില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകരും പ്രാദേശിക വ്യാപാരികളും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കുരുമുളക് വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രവണതയാണിപ്പോഴുള്ളത്. ഇത് വിപണിയിൽ ലഭ്യത കുറക്കുകയും വില ഇനിയും ഉയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കിട്ടാതായതോടെ ചില പ്രമുഖ വ്യാപാരികളും മസാല കമ്പനികളും കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വില നൽകി ഉൽപന്നം നേരിട്ട് സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നയങ്ങളും വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വിയറ്റ്നാമിലോ ഇന്തോനേഷ്യയിലോ ഉൽപാദനം വർധിക്കുകയും ഇറക്കുമതി സുഗമമാവുകയും ചെയ്താൽ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ വേഗതയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
എങ്കിലും, ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും ഉൽപാദനത്തിലെ കുറവും മുൻനിർത്തി, വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ കുരുമുളക് വില കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നുറപ്പാണ്. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച ഈ മികച്ച വില കൃഷിയെ ലാഭകരമാക്കുമെന്നും, കൃത്യമായ പരിചരണം നൽകിയാൽ 1000 രൂപയെന്ന ലക്ഷ്യം വിദൂരമല്ലെന്നുമാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.