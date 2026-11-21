എന്നാലുമെന്റെ പൊന്നേ... സ്വർണ വിലയിടിവിന് കാരണമെന്ത്? അറിയാംtext_fields
കാലങ്ങളായി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായാണ് സ്വർണത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണം അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. സ്വർണവില ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വലിയ രീതിയിൽ ഇടിയുകയാണ്. നിലവിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് തവണ വരെ വില ഇടിയുന്ന പ്രവണയാണുള്ളത്. ഇന്നലെ സ്വർണം പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 3760 രൂപയോളമാണ്.
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെയാണ് സ്വർണവില ഇങ്ങനെയൊരു റിവേഴ്സ് ട്രെൻഡ് പിന്തുടർന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് സ്വർണത്തിന് 1,31,160 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഇത് 31,560 രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത്. എന്താണ് ഇത്തരമൊരു വീഴ്ചക്ക് കാരണം? ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രമാകുമ്പോഴും ഈ ഇടിവിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. നമ്മുക്ക് പരിശോധിക്കാം.
യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരക്ക് വർധനവിലെ ആശങ്കകൾ
യു.എസ് പലിശ നിരക്കുകാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലെ മാറ്റമാണ് സ്വർണവിലയുടെ ഇടിവിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ ആശങ്ക ആദായം നൽകാത്ത സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ബോണ്ടുകളിലേക്കും വരുമാനം നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും നിക്ഷേപകരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം സ്വർണവിലയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.
യു.എസ് ഡോളർ ശക്തമാകുന്നു
ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വർധിക്കുന്നതും സ്വർണവിലയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണം വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് യു.എസ് ഡോളറിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ചെലവേറിയ കാര്യമാണ്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ഡിമാൻഡ് കുറക്കുകയും വില ഇടിവിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
യു.എസ് ബോണ്ട് വരുമാനത്തിന്റെ ഉയർച്ച
യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് വരുമാനത്തിലെ ചലനമാണ് വിലയിടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം. ബോണ്ട് വരുമാനം ഉയരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആദായം നൽകുന്ന സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളെ മികച്ച ഓപ്ഷനായി നിക്ഷേപകർ കാണുന്നതോടെ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം കുറയും. മുൻഗണനയിലെ ഈ മാറ്റം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു.
നിക്ഷേപകരുടെ ലാഭമെടുപ്പ് (profit booking )
ഈ വർഷമാദ്യം ഉണ്ടായ സ്വർണവിലയിലെ കുതിപ്പ് നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ ലാഭം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പല നിക്ഷേപകരും തങ്ങളുടെ കൈയിലെ സ്വർണം വിറ്റ് ലാഭം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനെയാണ് profit booking എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും വീഴച്ചക്ക് കാരണമായി.
ആഗോള ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം
ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ എ.ഐ ഉൾപ്പടെയുള്ള ടെക് ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞതും സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചു. ഇതിലെ നഷ്ടം നികത്താൻ നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചതും വിലയിടിവിന് കാരണമായി.