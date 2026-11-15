ബിരിയാണിയിൽ തൊട്ടാൽ ഇനി കൈപൊള്ളും; കൈമ അരിക്ക് തീവില

ബിരിയാണിയിൽ തൊട്ടാൽ ഇനി കൈപൊള്ളും; കൈമ അരിക്ക് തീവിലtext_fields
വിപണിയിൽ പച്ചക്കറിക്കും അരിക്കുമുൾപ്പെടെ അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോളിതാ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈമ അരിക്കും വില കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. 195 മുതൽ 200 വരെയാണ് ലൂസ് കൈമയുടെ ഇപ്പോളത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം പാക്കറ്റിന് 215ന് മുകളിലാണ് നിരക്ക്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 100 രൂപക്ക് താഴെയായിരുന്ന വിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയിലധികം കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഗുണനിലവാരവും ബ്രാന്റും അനുസരിച്ച് നിലവിലെ വിലയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും.
കൈമ അരിയുടെ വിലക്കയറ്റം കാറ്ററിങ് മേഖലയിലുള്ളവരെയാണ് വളരെയധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 1.75 ലക്ഷം ടൺ കൈമ അരി ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 350 കോടിയുടെ അരിയാണ് വിപണിയിൽ ചെലവാകുന്നത്. മലബാറിലാണ് ഈ വിലക്കയറ്റം തെക്കൻ ജില്ലകളേക്കാൾ കൂടുതതൽ ബാധിക്കുന്നത്. അരി വില അധികമാണെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിരിയാണിയുടെ വില കൂട്ടുന്നത് ഹോട്ടലുകൾക്ക് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നഷ്ടം സഹിച്ച് ബിരിയാണി വിൽപ്പന നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഹോട്ടലുടമകൾ. ഉൽപാദനത്തിലെ കുറവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് കൈമ അരി വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.