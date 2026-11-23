ജെൻസൺ ഹുവാങ്ന്റെ തിരിച്ചു വരവ്; എൻവിഡിയ ഓഹരികളിൽ വൻ മുന്നേറ്റംtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: രാജിവെച്ച് വെറും 11 ദിവസത്തിനകം എൻവിഡിയ സഹസ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ചുമതലയേറ്റതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ 30 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർച്ച. ഇന്ന് ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഹുവാങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അംഗീകരിച്ചത്. നേരത്തെ രാജി സ്വീകരിച്ച തീരുമാനം ബോർഡ് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രീ-മാർക്കറ്റ് വ്യാപാരത്തിൽ എൻവിഡിയ ഓഹരികൾ 33 ശതമാനം വരെയാണ് കുതിച്ചത്.
നവംബർ 12ന് രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോയ ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ലോകത്തെ മുൻനിര എ.ഐ ചിപ്പ് നിർമാതാക്കളായ എൻവിഡിയയുടെ നിക്ഷേപകരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിപണിയിലെ പ്രതികരണം.
പ്രസിഡന്റ്, സി.ഇ.ഒ, ബോർഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ബോർഡ് അന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിരം പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുംവരെ സി.എഫ്.ഒ കൊളെറ്റ് ക്രസിനെയാണ് താൽക്കാലിക സി.ഇ.ഒയായി നിയമിച്ചത്.
ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പടിയിറക്കം
ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് ചാര വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹുവാങ് രാജിവെച്ചത്. ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ചർച്ചകൾക്കും നേതൃത്വ പരിശോധനയ്ക്കും വഴിവെച്ചു. ജീവനക്കാരുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ആവശ്യത്തിനൊടുവിലാണ് ബോർഡ് യോഗം അദ്ദേഹത്തെ പഴയ പദവികളിൽ പുനഃനിയമിച്ചത്.