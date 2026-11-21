എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരിയിൽ 14 ശതമാനം ഇടിവ്; ഏഴ് ആഴ്ചയിൽ 2.6 ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടംtext_fields
കാലിഫോർണിയ: തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും ഓഹരി ഇടിഞ്ഞ് എൻവിഡിയ. 14 ശതമാനം ഇടിവോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എൻവിഡിയ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ ഏഴാം ആഴ്ചയും ഓഹരി വില താഴ്ന്നു. 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണിത്.
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരി വിലയിൽ 46 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. ഇതോടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 2.6 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് കമ്പനിക്കുണ്ടായത്. നിലവിൽ ഓഹരി ഫോർവേഡ് വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 8.4 മടങ്ങിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഓഹരികൾ തുടർച്ചയായി ഇടിഞ്ഞതോടെ ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായിരുന്ന എൻവിഡിയയുടെ വിപണി മൂല്യം 3 ട്രില്യണായി കുറഞ്ഞു. ആപ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആൽഫബെറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കമ്പനി പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ചൈനയ്ക്കുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ജെൻസെൻ ഹുവാങ് രാജിവെച്ചതോടെയാണ് എൻവിഡിയ തകർച്ച നേരിട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. രാജിക്ക് ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. അതാണ് ഓഹരിയുടെ ഇടിവിലേക്ക് നയിച്ചത്.
അതിനുപുറമെ എൻവിഡിയയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ (എസ്.ഇ.സി) പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഓഹരി വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഒപ്പം എ.ഐ മേഖലയിലെ മത്സരം ശക്തമാകുന്നതും എ.ഐ വികസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു.