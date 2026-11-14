ഭവന, വാഹന വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ഇരുട്ടടി! പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടി എസ്.ബി.ഐ അടക്കമുള്ള 5 പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ

ഭവന, വാഹന വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ഇരുട്ടടി! പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടി എസ്.ബി.ഐ അടക്കമുള്ള 5 പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾtext_fields
മുംബൈ: ഭവന-വാഹന വായ്പയെടുത്തവർക്കും കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പക്കാർക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ വായ്പാ പലിശ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക് എന്നിവയടക്കം അഞ്ച് പ്രമുഖ ബാങ്കുകളാണ് അടുത്ത ആഴ്ചകളിലായി വായ്പാ നിരക്കുകളിൽ 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് (0.25%) വരെ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുഖ്യ പലിശ നിരക്കിൽ 25 ബേസിസ് പോയിന്റിന്റെ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ ഈ നീക്കം. ഇതോടെ നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് (ഇ.എം.ഐ) വർദ്ധിക്കുകയും വരും മാസങ്ങളിൽ വായ്പാ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകാൻ സാധ്യതയേറുകയും ചെയ്തു.
പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടാൻ ബാങ്കുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ
പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആർ.ബി.ഐ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയതിന് പുറമെ, ബാങ്കുകളുടെ ലാഭവിഹിതം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ നിരക്ക് വർദ്ധനവിന് പിന്നിലുണ്ട്. അടുത്തിടെ ബാങ്കുകൾ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനനുസരിച്ച് വായ്പാ നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ലാഭക്ഷമതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തടയുന്നതിനായി ജൂണിൽ ആർ.ബി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ 132.98 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ബാങ്കുകൾ എഫ്.സി.എൻ.ആർ (ബി) നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിച്ചത്. 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയിൽ ഏകദേശം 6.25% പലിശയ്ക്കാണ് ഈ തുക സമാഹരിച്ചത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ലാഭകരമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നേരിടേണ്ടി വരും.
ആർ.ബി.ഐ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബാങ്കുകൾ എം.സി.എൽ.ആർ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രമോദ് ദ്വിവേദി വ്യക്തമാക്കി. ഡോളർ സ്വാപ്പ് വഴി സമാഹരിച്ച 24,000 കോടി രൂപ, 7-8 ശതമാനം ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്ന ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം കാരണം ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം 6 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയതും ആർ.ബി.ഐയെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചു.