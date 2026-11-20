ഡോളറിനെതിരെ കുതിപ്പുമായി രൂപ; ഏഴ് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 42 പൈസ വർധിച്ചാണ് ഏഴ് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കായ 92.90ൽ എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം വർധിച്ചതും മറ്റ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെ ഡോളർ ദുർബലമായതുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയരാൻ കാരണമായത്.
വിദേശനാണ്യ വിപണിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 93.25 എന്ന നിരക്കിലാണ് രൂപ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഗ്രീൻബാക്കിനെതിരെ രൂപയുടെ നേട്ടം 92.90ൽ എത്തി. വ്യാഴാഴ്ച 93.32 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു രൂപയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്.
തുടർച്ചയായ നാലാം വ്യാപാര ദിനത്തിലും വ്യാഴാഴ്ച രൂപ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് ഒമ്പത് പൈസ ഉയർന്ന് 93.32 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നവംബർ 13ന് 94.19 ആയിരുന്ന രൂപയുടെ മൂല്യം തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലായി 78 പൈസ അഥവാ 0.83 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ടു. ഇതിന് മുമ്പ് 2026 ഏപ്രിൽ 20നാണ് രൂപ 92.63 എന്ന ഉയർന്ന മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 7,411.41 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾ വാങ്ങി. ആറ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരായ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം അളക്കുന്ന ഡോളർ സൂചിക 0.07 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 103.76ൽ എത്തി. അതേസമയം, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 0.40 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 92.35 ഡോളറായി.
രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണികൾ നഷ്ടത്തോടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 217.03 പോയിന്റ് അഥവാ 0.26 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 82,804.72ലും എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 58.70 പോയിന്റ് അഥവാ 0.23 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 25,455.60ലും വ്യാപാരം നടത്തി.
അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും സ്വർണം, വെള്ളി വിലകളിലെ ഇടിവും ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മിറേ അസറ്റ് ഷെയർഖാനിലെ അനുജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. യു.എസ് ട്രഷറി ബോണ്ടുകളുടെ യീൽഡ് കുറയുന്നതും രൂപക്ക് അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ, ഡോളർ വീണ്ടും കരുത്താർജിക്കുന്നതും യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ കടുത്ത പണനയ നിലപാടുകളും രൂപയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സമായേക്കാം. രൂപയുടെ മൂല്യം 92.85നും 93.40നും ഇടയിൽ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളിയായേക്കുമെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി. അനന്ത നാഗേശ്വരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എണ്ണവില കുറയുന്നതും വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപം വർധിക്കുന്നതും നിർമിതബുദ്ധി മേഖലയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.