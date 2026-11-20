ഫോണുകൾക്ക് വൻ വില; ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവകാല വിൽപ്പനയിൽ 22 ശതമാനം ഇടിവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിക്ക് 2026ലെ ഉത്സവകാല ഷോപ്പിങ് സീസണിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി. ഒക്ടോബർ 8 മുതൽ നവംബർ 10 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 22 ശതമാനാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നേരത്തെ, കയറ്റുമതിയിൽ 12 ശതമാനം ഇടിവാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചെലവഴിക്കൽ കുറഞ്ഞതും വിൽപ്പനയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞെങ്കിലും വിപണിയുടെ മൊത്തം മൂല്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഫോണുകളുടെ ശരാശരി വിൽപ്പന വില (എ.എസ്.പി) കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 28 ശതമാനം വർധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. വിൽപ്പന കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് ആളുകൾക്കു കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു.
മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധനയാണ് ഫോൺ വില വർധനവിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഉത്സവകാലത്ത് കമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് കിഴിവ് നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമിത് 35 ശതമാനം മുതൽ 40 ശതമാനം വരെയായിരുന്നു. ഇതോടെ എൻട്രി ലെവൽ ഫോണുകൾക്ക് പോലും മുമ്പത്തേക്കാൾ വില കൂടുതലായിരുന്നു.
അതേസമയം, വിൽപ്പന കൂട്ടാൻ കമ്പനികൾ നോ-കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ, ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ എന്നിവയെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. ഉത്സവകാലത്ത് നടന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങലുകളിൽ ഏകദേശം പകുതിയും ഫിനാൻസിങ് വഴിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കൗണ്ടർപോയിന്റിന്റെ കണക്ക്. ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഉയർന്നില്ല. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൂടിയെങ്കിലും വില കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പലരും വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു.
ഈ കാലയളവിലും സാംസങ് വിൽപ്പനയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഉത്സവകാലത്ത് 21 ശതമാനാണ് സാംസങ് ഫോണുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രീമിയം ഗാലക്സി എസ്25 സീരീസിനുള്ള ആവശ്യം സാംസങിന് തുണയായി. അതേസമയം, പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആപ്പിളിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവുണ്ടായി. പഴയ ഐഫോണുകൾക്ക് പകരം റീഫർബിഷ്ഡ് ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ താൽപര്യം കാണിച്ചതും ആപ്പിളിനെ ബാധിച്ചു.