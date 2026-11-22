ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ, വാതക ഇറക്കുമതി ബിൽ 60 ശതമാനം കുതിച്ചുയർന്ന് 1,600 കോടി ഡോളറിലെത്തി; എൽപിജി ഉപഭോഗത്തിലും ഇറക്കുമതിയിലും വൻ ഇടിവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളും കാരണം ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഇരട്ടിയായതോടെ, ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ അറ്റ എണ്ണ-വാതക ഇറക്കുമതി ബിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 60 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1,600 കോടി ഡോളറിലെത്തി (16 ബില്യൺ ഡോളർ). പെട്രോളിയം പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 89 ശതമാനവും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും വിലക്കയറ്റവും ഇന്ത്യയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2025 ഒക്ടോബറിൽ 1,000 കോടി ഡോളറായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അറ്റ ഇറക്കുമതി ബിൽ.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും ഇറക്കുമതി ചെലവിലെ വർദ്ധനവും
ആഗോള വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് ശരാശരി 124.77 ഡോളറായി ഉയർന്നു; മുൻവർഷം ഇത് 64.75 ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ബാസ്കറ്റിന്റെ വിലയും 65.08 ഡോളറിൽ നിന്ന് 119.91 ഡോളറായി ഇരട്ടിയോളം വർദ്ധിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് മാത്രം 1,950 കോടി ഡോളർ ചെലവായി (മുൻവർഷം ഇത് 1,040 കോടി ഡോളറായിരുന്നു). ഇറക്കുമതി അളവിൽ 11 ശതമാനം (23.3 ദശലക്ഷം ടൺ) വർദ്ധനവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും വിലക്കയറ്റം ചെലവ് കുത്തനെ കൂട്ടി. ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (എൽഎൻജി) ഇറക്കുമതിക്ക് 130 കോടി ഡോളർ ചെലവായപ്പോൾ, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ 630 കോടി ഡോളർ വരുമാനം ലഭിച്ചു.
ഏപ്രിൽ-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ അറ്റ എണ്ണ-വാതക ഇറക്കുമതി ബിൽ 7,030 കോടി ഡോളറിൽ നിന്ന് 9,770 കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി അളവ് 2.7 ശതമാനം മാത്രമാണ് കൂടിയതെങ്കിലും ചെലവ് 7,230 കോടി ഡോളറിൽ നിന്ന് 11,100 കോടി ഡോളറായി കുതിച്ചു.
- ഇറക്കുമതി ബിൽ: അറ്റ എണ്ണ-വാതക ഇറക്കുമതി ബിൽ 60% വർദ്ധിച്ച് 1,600 കോടി ഡോളറായി (2025 ഒക്ടോബറിൽ 1,000 കോടി ഡോളർ).
- ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില: ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 64.75 ഡോളറിൽ നിന്ന് 124.77 ഡോളറായും ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ബാസ്കറ്റ് 119.91 ഡോളറായും ഉയർന്നു.
- എൽ.പി.ജി പ്രതിസന്ധി: ഒക്ടോബറിൽ എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗം 12.3% ഇടിഞ്ഞു; സജീവ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 33.4 കോടിയിൽ നിന്ന് 32.6 കോടിയായി കുറഞ്ഞു.
- മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ: ഡീസൽ ഉപഭോഗം 12 ശതമാനവും പെട്രോൾ വിൽപ്പന 3.5 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു; പെട്രോളിൽ 20% എഥനോൾ മിശ്രണം തുടരുന്നു.
എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗത്തിലും ഇറക്കുമതിയിലും വൻ ഇടിവ്
ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് എൽ.പി.ജി മേഖലയെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഒക്ടോബറിൽ എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗം 12.3 ശതമാനവും ഏപ്രിൽ-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ 15.1 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. സജീവ ഗാർഹിക എൽ.പി.ജി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ 33.4 കോടിയിൽ നിന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് 32.6 കോടിയായി കുറഞ്ഞതായും പി.പി.എ.സി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള എൽ.പി.ജി ഇറക്കുമതി ഒക്ടോബറിൽ 83.8 ശതമാനവും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ ഏഴ് മാസങ്ങളിൽ 97.3 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ വിൽപ്പന ഒക്ടോബറിൽ 11.8 ശതമാനവും ബൾക്ക് എൽ.പി.ജി വിൽപ്പന 49.1 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓട്ടോ എൽ.പി.ജി വിൽപ്പന 23.9 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു.
കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായ ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ എൽ.പി.ജി ഇറക്കുമതി 50 ശതമാനത്തിലധികം കുറഞ്ഞതായി ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയുടെ 'വേൾഡ് എനർജി ഔട്ട്ലുക്ക് 2026' റിപ്പോർട്ടിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ ഇറക്കുമതി ഒക്ടോബറിൽ 41.2 ശതമാനവും ഏപ്രിൽ-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ 49.3 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു.
ഡീസൽ, പെട്രോൾ ഉപഭോഗവും ശുദ്ധീകരണവും
മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ഒക്ടോബറിൽ മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഡീസൽ ഉപഭോഗം 12 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 8.5 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി. പെട്രോൾ വിൽപ്പന 3.5 ശതമാനവും ബിറ്റുമിൻ ഉപഭോഗം 16.5 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു. ആകെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ഒക്ടോബറിൽ 2.7 ശതമാനം ഉയർന്ന് 20.5 ദശലക്ഷം ടണ്ണായെങ്കിലും, ഏപ്രിൽ-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ 3.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 134.2 ദശലക്ഷം ടണ്ണാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രകൃതിവാതക ഉപഭോഗം ഒക്ടോബറിൽ 7.27 ശതമാനവും എൽ.എൻ.ജി ഇറക്കുമതി 6.94 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ ഒക്ടോബറിൽ 24.1 ദശലക്ഷം ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു (7.1% വർദ്ധനവ്). ഇതിൽ 22 ദശലക്ഷം ടണ്ണും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് (88.7% ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം). പ്രകൃതിവാതക ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം 52.8 ശതമാനമായി തുടരുമ്പോൾ, പെട്രോളിലെ എഥനോൾ മിശ്രണം 20 ശതമാനമായി നിലനിർത്താനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.