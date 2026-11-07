സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ വർധന; മാറ്റമില്ലാതെ വെള്ളി

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ വർധന; മാറ്റമില്ലാതെ വെള്ളിtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും നേരിയ വർധന. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 13,160 രൂപയിലും പവന് 80 രൂപ കൂടി 1,05,280 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം.
വെള്ളിയാഴ്ച ചാഞ്ചട്ടത്തിനൊടുവിൽ പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയോളം വർധിച്ച് 1,07,080 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. അൽപസമയത്തിന് ശേഷം വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പവന് 1960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 245 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,140 രൂപയും പവന് 1,05,120 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നാലെ ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 10,777 രൂപയും പവന് 88,160 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 205 രൂപയിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840