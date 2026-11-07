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    സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ വർധന; മാറ്റമില്ലാതെ വെള്ളി

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    https://www.madhyamam.com/tags/gold-rate
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും നേരിയ വർധന. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 13,160 രൂപയിലും പവന് 80 രൂപ കൂടി 1,05,280 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം.

    വെള്ളിയാഴ്ച ചാഞ്ചട്ടത്തിനൊടുവിൽ പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയോളം വർധിച്ച് 1,07,080 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. അൽപസമയത്തിന് ശേഷം വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പവന് 1960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 245 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,140 രൂപയും പവന് 1,05,120 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നാലെ ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി.

    18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 10,777 രൂപയും പവന് 88,160 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 205 രൂപയിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,07,080

    06. 1,05,120

    06. 1,05,200

    07. 1,05,280

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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    News Summary - Gold Prices See a Slight Rise Again Today; Silver Prices Remain Unchanged
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