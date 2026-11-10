സ്വർണത്തിന് വൻ വീഴ്ച; ഇന്ന് രണ്ടാംതവണയും വില കുറഞ്ഞു

സ്വർണത്തിന് വൻ വീഴ്ച; ഇന്ന് രണ്ടാംതവണയും വില കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടാം തവണയും വില ഇടിഞ്ഞതോടെ ഗ്രാമിന് 13,080 രൂപയും പവന് 1,04,640 രൂപയുമായി. വൈകീട്ട് ഗ്രാമിന് 130 രൂപയും പവന് 1040 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്.
രാവിലെ പവന് 360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 45 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,05,680 രൂപയിലും 13210 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. രണ്ടു തവണയായി ഇന്ന് മാത്രം കുറഞ്ഞത് പവന് 1400 രൂപ. വൻ ഇടിവിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്നു ദിവസം സ്വർണവില കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധനവാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 760 രൂപ ഉയർന്ന് 1,06,040 ആയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 13,255 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 13,160 രൂപയും പവന് 1,05,280 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് 44.34 ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 4,111.36 ഡോളറിലും, സ്പോട്ട് സിൽവർ 1.32 ഉയർന്ന് 53.01 ഡോളറിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. യു.എസ്-ഇറാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കാരണം സ്വർണ, വെള്ളി വിലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉലച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്.
അതിനിടെ, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില 46 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 6,000 ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് ആഗോള നിക്ഷേപ ബാങ്കായ ജെ.പി. മോർഗന്റെ പുതിയ പ്രവചനം. ഇത് യാഥാർഥ്യമായാൽ കേരളത്തിൽ പവന് 50000 രൂപയോളമാണ് കൂടുക. ഇതോടെ സ്വർണവില പവന് 1.5 ലക്ഷം കടക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ചർച്ചകളും വിപണിയിൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,04,640
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840