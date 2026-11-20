കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണം; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 3,760 രൂപ; വില 90,000ത്തിന് താഴേക്ക്?text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയും സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 470 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11510 രൂപയിലും പവന് 3760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92080 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പവന് 15,000 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 3,500നടുത്ത് ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തും വില കുറയാൻ കാരണം. 2025 നവംബറിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സ്വർണവില ഈ നിലവാരത്തില് എത്തിയത്. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ബോണ്ട് യീൽഡിലെ വർധനയും ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതുമാണ് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടിവിനെത്തുടർന്ന് നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള വിൽപന സമ്മർദവും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികമായും വിപണി ദുർബലമായ പ്രവണതയിലാണ്.
ഇന്നലെ 3700 ഡോളര് നിലവാരത്തില് വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന രാജ്യാന്തര സ്വർണ വിലയില് 100 ഡോളറിലധികമാണ് വില കുറഞ്ഞത്. ട്രോയ് ഔണ്സിന് 3544 ഡോളറിലാണ് ഇപ്പോള് വ്യാപാരം. വെള്ളി വിലയും ഔൺസിന് 41 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 175 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1750 രൂപയുമാണ് വില. വ്യാവസായിക ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ കൂടി വെള്ളിയുടെ വിലയിടിവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 385 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,420 രൂപയിലും പവന് 3080 രൂപ കുറഞ്ഞ് 75,360 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടനടി ശക്തമായ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിന് സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ വില കുറയുന്നതോടെ വിപണിയിൽ ആവശ്യം വർധിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും വില പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിന് കാരണമാകും. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാങ്ങൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവണതയും വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വരുംദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ് തുടർന്നാൽ 3,440 ഡോളറിലക്ക് വില എത്താം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില 90,000 രൂപയിൽ എത്തും.
ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് 1,31,160 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന് 10 മാസം കൊണ്ട് 31,560 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. വെള്ളിവിലയിലും വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്വർണം ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഒരുലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. 99,760 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. ഗ്രാമിന് 12470 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. യഥാക്രമം 1,00,320രൂപയും 12,540 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ശക്തിപ്പെടൽ, പലിശനിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ, നിക്ഷേപകരുടെ വൻതോതിലുള്ള ലാഭമെടുപ്പ്, ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്വർണ്ണവിലയിലെ തിരുത്തലിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
17. 99,760
18. 99,760
19. 95,840
20. 92, 080
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840