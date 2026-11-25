ഉയർച്ചക്കു പിന്നാലെ വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണം; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2360 രൂപtext_fields
കൊച്ചി: രണ്ടു ദിവസത്തെ ഉയർച്ചക്കു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്. ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്രാമിന് 295 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,420 രൂപയിലും പവന് 2360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,360 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. രാജ്യാന്തര സ്വർണ വില ട്രോയ് ഔൺസിന് 3543 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തും വൻ ഇടിവിന് കാരണം. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,345 രൂപയിലും പവന് 1920 രൂപ കുറഞ്ഞ് 74,760 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം. വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 165 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കനത്ത വിലയിടിവിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം സ്വർണം തിരിച്ചുകയറിയത് വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.
സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 115 രൂപ വർധിച്ച് 11,715 രൂപയിലും പവന് 920 രൂപ വർധിച്ച് 93,720 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. ഇന്നത്തെ വിലയില് ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാന് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് താഴെ മതിയാകും. 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയുള്ള ഒരു പവന്റെ ആഭരണം വാങ്ങാന് 103,510 രൂപ ചെലവാകും. അഞ്ചു ശതമാനം പണിക്കൂലിയുള്ള ആഭരണം വാങ്ങാന് 98,805 രൂപ വേണം. യുഎസിൽ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളും യുഎസ് ഡോളർ സൂചികയുടെയും യുഎസ് സർക്കാറിന്റെ ബോണ്ട് യീൽഡിന്റെയും എന്നിവയുടെ കുതിപ്പുമാണ് സ്വർണ വിലത്തകർച്ചക്കു വഴിവച്ചത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് 1,31,160 രൂപ വരെ വില ഉണ്ടായിരുന്ന സർണത്തിന് 10 മാസം കൊണ്ട് 40000 രൂപയോളമാണ് കുറഞ്ഞത്. വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ നടത്തിയ വാങ്ങലും ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിലെ മുന്നേറ്റവും വീണ്ടും വില പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപ ഇടിഞ്ഞത്. അതേസമയം, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷസാധ്യതയും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ആയി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ചെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ടെക്, എ.ഐ ഓഹരികൾ ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറി. ഇതോടെ, ഓഹരി വിപണിയിലെ നഷ്ടം നികത്താനായി നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചിരുന്ന പ്രവണത കുറഞ്ഞത് സ്വർണത്തിന് ആശ്വാസമായി.
ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ചേരുന്ന യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ 90 ശതമാനത്തിലധികം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി വിലയിരുത്തൽ. പലിശ നിരക്ക് ഉയർന്നാൽ പലിശ വരുമാനമില്ലാത്ത സ്വർണത്തിന്റെ ആകർഷണം കുറക്കാൻ ഇടയാക്കും.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
17. 99,760
18. 99,760
19. 95,840
20. 92, 080
21. 91,720
22. 91,720
23. 92,800
24. 93,720
25. 91,360
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840