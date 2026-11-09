വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണം; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണം; ഇന്നത്തെ വില അറിയാംtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും വർധന. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 760 രൂപ ഉയർന്ന് 1,06,040 ആയി. ഗ്രാമിന് 13,255 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 13,160 രൂപയും പവന് 1,05,280 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളിയാഴ്ച ചാഞ്ചട്ടത്തിനൊടുവിൽ പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840