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    വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണം; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

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    വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണം; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും വർധന. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 760 രൂപ ഉയർന്ന് 1,06,040 ആയി. ഗ്രാമിന് 13,255 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 13,160 രൂപയും പവന് 1,05,280 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളിയാഴ്ച ചാഞ്ചട്ടത്തിനൊടുവിൽ പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,07,080

    06. 1,05,120

    06. 1,05,200

    07. 1,05,280

    09. 1,06,040

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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