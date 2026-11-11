സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്; ഇന്നും കുറഞ്ഞു

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്; ഇന്നും കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: ഇന്നലെ രണ്ടുതവണ ഇടിഞ്ഞ സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു. വെള്ളിവിലയും ഇടിഞ്ഞതോടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 65 രൂപയുമാണ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 1,04,120 ഉം ഗ്രാമിന് 13,015ഉം രൂപയാണ് വില. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 200 രൂപയാണ് വില.
ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടു തവണയായി സ്വർണം പവന് 1400 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ പവന് 360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 45 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,05,680 രൂപയിലും 13210 രൂപയിലും വൈകീട്ട് പവന് 1040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 130 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,04,640 രൂപയിലും 13,080 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.
വൻ ഇടിവിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്നു ദിവസം സ്വർണവില കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധനവാണ് തിങ്കളാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 760 രൂപ ഉയർന്ന് 1,06,040 ആയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 13,255 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 13,160 രൂപയും പവന് 1,05,280 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയുമായിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് 63.29 ഡോളർ ഇടിഞ്ഞ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,042.98 ഡോളറിലും, സ്പോട്ട് സിൽവർ 0.40 കുറഞ്ഞ് 52.32 ഡോളറിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. യു.എസ്-ഇറാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കാരണം സ്വർണ, വെള്ളി വിലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉലച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840