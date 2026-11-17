സ്വർണ വില പവന് ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്നും ഇടിഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: 10 മാസം മുമ്പ് റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ സ്വർണവില തുടർച്ചയായി ഇടിഞ്ഞ് ഇന്ന് പവന് ഒരുലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് 1,31,160 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 99,760 രൂപയാണ് പവൻ വില. ഗ്രാമിന് 12470 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
ഇന്നലെ പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. യഥാക്രമം 1,00,320രൂപയും 12,540 രൂപയുമായിരുന്നു വില. അതേസമയം, ഇന്ന് വിപണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 1.59 ഡോളർ കൂടി 3,869.41 ഡോളറാണ് വില.
സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 1,00,920 ആയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതേവില തന്നെയാണ് ഞായറാഴ്ചയും തുടർന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു തവണകളിലായി 1800 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,00,720 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
17. 99,760
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840