സ്വർണവില തിരിച്ചുകയറുന്നു; അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 69 ഡോളർ കൂടി; കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുംtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിപണിയിൽ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിന്റെ സൂചന. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 3,520 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്ന സ്വർണവിലയിൽ നിന്ന് 69 ഡോളർ കൂടി 3,589 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നു. പിന്നാലെ ചാഞ്ചാട്ട പ്രവണത കാണിച്ച് സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 3,575 ഡോളറിലേക്കും 3,550 ഡോളറിലേക്കും താഴ്ന്നു. നിലവിൽ 3,557.59 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒരുഡോളർ കുറഞ്ഞാൽ കേരള വിപണിയിൽ ഗ്രാമിന് രണ്ടുമുതൽ മൂന്ന് ഡോളർ വരെ കുറഞ്ഞേക്കാം. രൂപയുടെ മൂല്യവും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാറ്റം. അതായത്, ട്രോയ് ഔൺസിന് 100 ഡോളർ കുറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമിന് 200 മുതൽ 300 രൂപ വരെയും പവന് 1600 മുതൽ 2400 വരെയും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. കേരളത്തിൽ നാളെ രാവിലത്തെ വില നിർണയത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കുകയെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം തിരിച്ചുകയറുന്നത് വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാണ്. വില വലിയ തോതിൽ താഴ്ന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ വീണ്ടും സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതായാണ് വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപകർ വാങ്ങൽ ആരംഭിച്ചാൽ സ്വർണവില കൂടുതൽ വർധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നിക്ഷേപകരുടെ വാങ്ങൽ താൽപര്യം ശക്തമാകുന്നത് വിലയുടെ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
അതിനിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 81 ഡോളറിലും ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 92.56 നിലവാരത്തിലുമാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും ഡോളറിന്റെ ചലനങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും തുടർന്നുള്ള സ്വർണവിലയുടെ ഗതിയെ സ്വാധീനിക്കും.
ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 3760 രൂപ!
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൻ ഇടിവാണ് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 470 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11510 രൂപയും പവന് 3760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92080 രൂപയുമാണ് വില. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പവന് 15,000 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 3,500നടുത്ത് ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തും വില കുറയാൻ കാരണം. 2025 നവംബറിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സ്വർണവില ഈ നിലവാരത്തില് എത്തിയത്. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ബോണ്ട് യീൽഡിലെ വർധനയും ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതുമാണ് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടിവിനെത്തുടർന്ന് നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള വിൽപന സമ്മർദവും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികമായും വിപണി ദുർബലമായ പ്രവണതയിലാണ്.
ഇന്നലെ 3700 ഡോളര് നിലവാരത്തില് വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന രാജ്യാന്തര സ്വർണ വിലയില് 100 ഡോളറിലധികമാണ് വില കുറഞ്ഞത്. വെള്ളി വിലയും ഔൺസിന് 41 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 175 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1750 രൂപയുമാണ് വില. വ്യാവസായിക ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ കൂടി വെള്ളിയുടെ വിലയിടിവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 385 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,420 രൂപയിലും പവന് 3080 രൂപ കുറഞ്ഞ് 75,360 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. വില കുറയുന്നതോടെ വിപണിയിൽ ആവശ്യം വർധിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും വില പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിന് കാരണമാകും. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാങ്ങൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവണതയും വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് 1,31,160 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന് 10 മാസം കൊണ്ട് 31,560 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. വെള്ളിവിലയിലും വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്വർണം ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഒരുലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. 99,760 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. ഗ്രാമിന് 12470 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. യഥാക്രമം 1,00,320രൂപയും 12,540 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
17. 99,760
18. 99,760
19. 95,840
20. 92, 080
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840