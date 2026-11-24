ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ ഇറക്കുമതിയിൽ 40% ഇടിവ്: മോദിയുടെ അഭ്യർഥന കാരണമെന്ന് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായതായി ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ. ഈ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ 24.7 ബില്യൻ യു.എസ്. ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സ്വർണമാണ് രാജ്യം വാങ്ങിയത്.
ഗോയലിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025 ഏപ്രിലിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ 41.24 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ അത് 24.7 ബില്യൻ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. അതായത് 16.46 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ ഇടിവാണുണ്ടായത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതായാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതി ഏകദേശം 72 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു, എന്നാൽ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 35 ബില്യൻ ഡോളറിനും 40 ബില്യൻ ഡോളറിനും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അഭ്യർഥനയാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിലെ ഈ കുറവിന് കാരണമായതെന്നും വ്യാപാര കണക്കുകളിൽ ഈ ഇടിവ് വ്യക്തമായി കാണാമെന്നുമാണ് ഗോയൽ പറയുന്നത്. സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ കുറവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറച്ചതായി ഗോയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന നടക്കുന്ന സമയത്ത് കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1.90 കോടി രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില, ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞുവെന്നും, കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 65 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായതായും ഗോയൽ പറയുന്നു. ഉത്സവ സീസണിലും വിവാഹ സീസണിലും തങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ വിലമാറ്റം ജ്വല്ലറിക്കാരെയും വ്യാപാരികളെയും സഹായിച്ചതായും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ഏകദേശം 52 ലക്ഷം വിവാഹങ്ങളിലൂടെ വിവാഹ സീസണിൽ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണ മേഖലയുടെ സംഭാവന മൊത്തം വ്യാപാരത്തിന്റെ 8-10 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.